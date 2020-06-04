Руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» готовится к выписке

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск Оксана Василишина сообщила о своем состоянии: «Закончились очень тяжелые две недели послеоперационного периода, где я умудрилась заработать пневмонию, не проходящую температуру и полное голодание на всю неделю. Было только одно желание – помереть уж что ли. Но вот уже пару дней все стало налаживаться, нас готовят к выписке!» - сообщает «ТВК-Красноярск».

Эту новость ждали все, кто знает и уважает Оксану. Безотказный и бескорыстный человек, который готов по первому сигналу поспешить на помощь в любое время дня и ночи, вдруг сам оказался на грани жизни и смерти. «У меня рак 4-й степени» - призналась она в отчаянии. Диагноз оказался странным, как приговор. Нужны были деньги на операцию в столичной клинике. И буквально за три дня красноярцы собрали 3 миллиона рублей.

Операция состоялась 21 мая. И потом тишина. И вот сегодня – добрая новость: Оксана идет на поправку и скоро уже будет дома.

ИСТОЧНИК KP.RU