«Очень болит голова»: заразившийся коронавирусом глава Тувы записал откровенное интервью из больничной палаты

- Мы знали, что можем заболеть. Но кто-то должен был работать, обязан нести ответственность. Здесь в больнице, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема (муниципальные районы в Туве – прим.ред.). Есть наши подчиненные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780979" frameborder="0"></iframe> Видеообращение главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Видеообращение, которое глава Тувы опубликовал в социальных сетях, стало для многих полной неожиданностью. Результаты анализов подтвердили, что Шолбан Кара-оол заразился коронавирусной инфекцией. По его признанию, чувствует себя неважно: очень болит голова. Переживает за своих подчиненных: у кого-то ситуация еще хуже – воспаление легких, находится в реанимации.

Отметим, что глава республики полностью доверяет своим врачам. Он не полетел спецрейсом в столичные клиники, а остался дома, в Кызыле. Лег в самую обычную палату Республиканской больницы №1, которая с самого начала эпидемии была переоборудована в инфекционный госпиталь. Врачей хвалит: молодцы.

Где он мог подхватить инфекцию, сложно определить. Шолбан Кара-оол – совершенно не кабинетный руководитель. Он постоянно в разъездах: то навещает чабанов, то инспектирует районы, встречается с большим количеством людей. А в связи с эпидемией работы и вовсе прибавилось. На днях, например, в перерыве между совещаниями по коронавирусу (в том числе и с Москвой) самолично осматривал строительную площадку многоэтажного дома для переселенцев из ветхого жилья. Принимал 10 новых автомобилей скорой помощи.

- Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю. Но попробую руководить дистанционно, не хочу, чтобы моя болезнь имела плохое воздействие на ваше настроение, - признается Шолбан Валериевич.

И тут же переживает: болезнь некстати – столько работы сейчас в хозяйства, столько планов, которые не терпят отлагательства. Доверил все своему правительству, но предупредил: будет по возможности контролировать. Еще раз напомнил жителям республики о правилах безопасности:

- Самое главное понимать, что болезнь заразная и распространяется очень быстро. Состояние человека может резко ухудшиться и за четыре дня он может умереть. Берегите себя, без надобности не ходите в общественные места, носите маски.

Напомним, что Тува была одним из трех регионов России, которые до последнего сопротивлялись COVID-19 (вместе с Горным Алтаем и Чукоткой). А первые случаи заражения получили от соседей: житель Красноярска две недели гостил у родственников в глухом таежном селе Ырбан. После этого там заболела вся семья – 6 человек. Начиная с 6 апреля во всем Тоджинском районе ввели карантин, закрыли все въезда и выезда. И спустя несколько недель ситуация благополучно разрешилась, все заразившиеся вылечились.

Однако границы республики не закроешь – и домой, чтобы переждать режим самоизоляции, стали возвращаться те, кто живет и учится в столице. Статистика по заражениям в Кызыле поползла вверх. Сегодня на территории Тувы уже 706 случаев COVID-19. Выписано в связи с выздоровлением 83 пациента, в том числе 9 детей, две беременные женщины. В активной форме заболевания находится 621 человек. Летальный случай – один за весь период. Еще по одному случаю проводится патологоанатомическая экспертиза по установлению причины смерти

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не было бы интернета, да коронавирус помог: в тувинском селе поставили станцию сотовой связи для людей на вынужденной самоизоляции

До отдаленного села Ырбан, что в Тоджинском районе Тувы, добраться можно только вертолетом. Но и сюда проникла зараза: прилетевший из командировки из Москвы красноярец уже на следующий день отправился на «самоизоляцию» к родственникам в Туве. До 4 апреля отдыхал, рыбачил, всех повидал – а родни – полсела. И, когда выезжал, получил смску на сотовый, - до этого не было связи, - от начальника, с которым вместе летели из столицы: у него (начальника) коронавирус! Такой же диагноз потвердился и у него самого (подробнее).

Мог заразить сотни. Первое уголовное дело за нарушение самоизоляции возбудили в Якутии

Небольшой городок Алдан (здесь живет 21 тысяча человек) до недавнего времени был известен исключительно как центр золотодобычи в Якутии. Однако на днях прогремел совсем по другому, печальному, поводу. Алдан долго считался свободной от коронавируса зоной. Пока здесь не случилась настоящая вспышка: и все из-за одного человека (подробнее).

«За что меня штрафовать? Я ничего не подписывал»: заразивший семью из Тувы рассказал, что ничего не знал о своем коронавирусе

При возвращении из Москвы его не проверяли в аэропорту и не выдали предписания оставаться дома. Тувинское село Ырбан в Туве, где выявили первый случай коронавируса у целой семьи – 7 человек, сегодня находится в режиме полной самоизоляции. Население Ырбана, а живут там более 250 жителей, находится по домам. Весь Тоджинский район перекрыт, на дорогах посты, на вертолете в районную больницу срочно доставили аппараты искусственной вентиляции легких (подробнее).