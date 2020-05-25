2020-05-25T17:06:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом

Еще утром отправился на карантин, а к вечеру пришли результаты тестов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба минздраваМинистр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба минздрава
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что заразился коронавирусом. Буквально утром была информация, что в министерстве от своих родных заболел один из сотрудников. По цепочке всех, кто с ним близко контактировал, отправили по домам на самоизоляцию. Среди них был и министр. Он прошел тест на коронавирус и вот пришли результаты – положительные.

- Хочу проинформировать вас, что у меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение, в домашней изоляции. Министерство работает в штатном режиме. Часть сотрудников – на удаленном доступе, на карантине, остальные – на своих рабочих местах, - рассказал Борис Немик. Он оптимистичен. Поблагодарил врачей своей поликлиники, которые дали ему рекомендации по лечению и пообещал неукоснительно следовать всем их рекомендациям.

Ну и, конечно, подбодрил всех своих подчиненных – врачей, медицинских сестер и другой персонал больниц, которые трудятся в сегодняшних непростых условиях.

По словам министра медицинские учреждения в крае в настоящее время хорошо подготовлены, есть возможность держать резерв коек, в том числе реанимационных мест – для тяжелых и сложных больных и обеспечить их полноценным лечением. Развернуты диагностические центры, где можно, даже находясь на амбулаторном лечении, пройти компьютерную томографию.

- В крае, сожалению, пока еще продолжается рост заболеваний – в организованных коллективах, в семьях. Вирус очень заразен. Поэтому необходимо, даже с учетом того что часть ограничений снимается, по-прежнему соблюдать режим разобщения, социальной дистанции, носить маски в общественных местах и на работе. И в целом минимизировать контакты, - предупредил министр здравоохранения края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень болит голова»: глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Он также рассказал, что COVID-19 подхватили еще несколько сотрудников администрации [видео]

- Мы знали, что можем заболеть. Но кто-то должен был работать, обязан нести ответственность. Здесь в больнице, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема (муниципальные районы в Туве – прим.ред.). Есть наши подчиненные (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярском крае в штат лесоохраны набирают 100 человек
В Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублей
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
В Красноярске семейный тиран пнул в грудь приехавшего на вызов полицейского
Юбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн
В Красноярском крае лесник брал взятку строительным брусом
За выходные в пригороде Красноярска утонули двое детей
Заразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый зам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Красноярске парковый пруд заполнили водой на месяц раньше срока
Ушел в лес и не вернулся: в Красноярском крае вновь начали теряться пожилые люди
«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон
В Туве водитель «скорой» мчался на вызов и умер от инфаркта
Водитель-торопыга заплатила сбитому пешеходу 20 тысяч рублей
Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин: в министерстве заболел сотрудник
Где в Красноярске отключают горячую воду и на сколько
На юге Красноярского края прокурор потребовал закрыть лесопилку
Самый старинный фонтан Красноярска находится в Ленинском районе
В красноярском зоопарке настоящий беби-бум
Жительница Красноярского края попросила подругу приглядеть за детьми и лишилась золотых украшений
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
Глава Красноярска Сергей Еремин назвал дату празднования Дня города
У жителя Красноярска украли сумку с деньгами, пока он занимался на турнике во дворе дома
В Красноярске в конце июня начнут очищать Абаканскую протоку
«Выгнали муж и дочь»: в Красноярске далматинца вышвырнули из дома после смерти хозяйки
Полицейские поблагодарили жителя Красноярского края за помощь при тушении пожара