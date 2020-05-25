Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что заразился коронавирусом. Буквально утром была информация, что в министерстве от своих родных заболел один из сотрудников. По цепочке всех, кто с ним близко контактировал, отправили по домам на самоизоляцию. Среди них был и министр. Он прошел тест на коронавирус и вот пришли результаты – положительные.

- Хочу проинформировать вас, что у меня подтвердился диагноз новой коронавирусной инфекции. Заболевание протекает в легкой форме, чувствую я себя хорошо. Прохожу амбулаторное лечение, в домашней изоляции. Министерство работает в штатном режиме. Часть сотрудников – на удаленном доступе, на карантине, остальные – на своих рабочих местах, - рассказал Борис Немик. Он оптимистичен. Поблагодарил врачей своей поликлиники, которые дали ему рекомендации по лечению и пообещал неукоснительно следовать всем их рекомендациям.

Ну и, конечно, подбодрил всех своих подчиненных – врачей, медицинских сестер и другой персонал больниц, которые трудятся в сегодняшних непростых условиях.

По словам министра медицинские учреждения в крае в настоящее время хорошо подготовлены, есть возможность держать резерв коек, в том числе реанимационных мест – для тяжелых и сложных больных и обеспечить их полноценным лечением. Развернуты диагностические центры, где можно, даже находясь на амбулаторном лечении, пройти компьютерную томографию.

- В крае, сожалению, пока еще продолжается рост заболеваний – в организованных коллективах, в семьях. Вирус очень заразен. Поэтому необходимо, даже с учетом того что часть ограничений снимается, по-прежнему соблюдать режим разобщения, социальной дистанции, носить маски в общественных местах и на работе. И в целом минимизировать контакты, - предупредил министр здравоохранения края.

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