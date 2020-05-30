«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи

30 Май 2020 2020-05-30T15:29:02+03:00

Пока оба пострадавших в тяжелом состоянии [фото, видео]

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Двоих инкассаторов, раненных при нападении грабителей в Красноярске, прооперировали. Сейчас оба в реанимации, пока состояние тяжелое, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Напомним, налет на инкассаторов случился утром, 30 мая, на улице Щорса. Их машина стояла у отделения «Сбербанка». Из нее только что вытащили сумку с деньгами. И вдруг к автомобилю кинулись двое мужчин – в масках и с оружием. Один несколько раз прицельно выстрелил по рукам инкассаторов – те пытались защитить груз. А другой подхватил сумку (есть сведения – неподтвержденные - что в ней было больше 2 миллионов рублей). Затем оба заскочили в подъехавшие черные «Жигули» и скрылись.

Все оперслужбы подняты по тревоге. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Чтобы поймать преступников был объявлен план «Перехват». Все оперслужбы подняты по тревоге, операцией руководит лично начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

ВАЖНО

Известно, что грабители скрылись на черных «Жигулях», а затем, бросив их пересели на другой автомобиль. Это может быть Jeep Grand Cherokee или Range Rover. Если у вас есть сведения, которые помогут в поимке подозреваемых, звоните 02 или 227-19-95.

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Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

Расстрел инкассаторов в Красноярске попал на видео. В распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказался ролик с камеры наблюдения, расположенной на фасаде здания.

Напомним, в половину девятого утра 30 мая на улице Щорса в Красноярске было совершено нападение на инкассаторов у одного из отделений «Сбербанка» (подробности).

Двое в масках и с автоматами: неизвестные расстреляли инкассаторов в Красноярске

Два человека в масках, в черных дождевиках и с автоматами… В Красноярске неизвестные совершили нападение на инкассаторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Налет на отделение «Сбербанка», расположенное на улице Щорса, случился утром 30 мая. Машина инкассаторов стояла у входа, сотрудники были рядом. И тут появились двое. Один дал очередь из автомата, другой подхватил сумку. И оба кинулись бежать. Все заняло не больше нескольких секунд (подробности).

«Стреляли прицельно по рукам»: после нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено уголовное дело

На мокром асфальте расплылись лужи крови, рядом гильзы… Сегодня, 30 мая, на улице Щорса в Красноярске расстреляли двух инкассаторов, возбуждено уголовное дело по статье Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782142" frameborder="0"></iframe> Место нападения на инкассаторов в Красноярске 30.05.2020.Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU