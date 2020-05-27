27 Май 2020 2020-05-27T12:38:02+03:00

В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске водитель автомобиля Subaru вылетел на тротуар, сбил 16-летнего подростка, а потом скрылся с места ДТП. Сейчас дорожные полицейские разыскивают очевидцев случившегося.

Все произошло в 16.50 23 мая 2020 года у дома на Высотной,4А. На подростка совершил наезд водитель Subaru Forester серебристого цвета. В результате школьник получил травмы.

КОНКРЕТНО

Если вы видели это ДТП или у вас есть запись видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по одному из номеров 226 83 89 (дежурная служба ГИБДД Красноярска), 226 83 87 (отделение розыска), 8 950 405 55 66 (инспектор по розыску). Не оставайтесь равнодушными.

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Водителя 27-го автобуса, который 6 марта насмерть сбил 8-летнюю девочку на перекрестке Московской - Мичурина в Красноярске, отправили под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, трагедия случилась накануне праздника. Девочка вместе с братом шла через дорогу по пешеходному переходу. Знакомые семьи говорят: собиралась к бабушке, чтобы поздравить ее с 8 марта (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781509" frameborder="0"></iframe> ЧП в Красноярске 23.05.2020 На Высотной,4А в Красноярске неизвестный водитель совершил наезд на подростка.Видео: ГИБДД 24.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU