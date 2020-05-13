Шла поздравить бабушку с 8 марта. Насмерть сбивший девочку красноярский водитель пошел под суд

13 Май 2020 2020-05-13T18:55:33+03:00

Насмерть сбивший девочку водитель пошел под суд в Красноярске. Фото: пресс-служба ОГИБДД России по Красноярскому краю.

Ему грозит до пяти лет [видео]

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Водителя 27-го автобуса, который 6 марта насмерть сбил 8-летнюю девочку на перекрестке Московской - Мичурина в Красноярске, отправили под суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, трагедия случилась накануне праздника. Девочка вместе с братом шла через дорогу по пешеходному переходу. (Знакомые семьи говорят: собиралась к бабушке, чтобы поздравить ее с 8 марта).

Мичурина - Московская 06.03.2020 ЧП Красноярск Автобус насмерть сбил 8-летнюю девочку.Видео: ЧП - Красноярск

На видео, опубликованном в группе «ЧП – Красноярск», видно: все произошло мгновенно. На светофоре только что загорелся красный для транспорта. Все машины остановились, но водитель автобуса, как видно, решил завершить маневр – проскочить. И на скорости вылетел на переход. В этот момент на проезжую часть уже шагнула девочка. Тоже неожиданно, стремительно. Скорее всего, увидев, что для пешеходов уже горит зеленый. Она успела сделать всего пару шагов...

От удара ребенок умер на месте происшествия. После трагедии было возбуждено уголовное дело. Водителя задержали на двое суток. Но после выпустили, лишив прав на неопределенное время. Было установлено, он имеет стаж вождения больше 15 лет, в том числе автобусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/765059" frameborder="0"></iframe> Комментарий по ДТП на перекрестке Мичурина - Московская в Красноярске 6.03.2020. Автобус 27-го маршрута насмерть сбил 8-летнюю девочку..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

- Уголовное дело по обвинению водителя направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд, - пояснили в прокуратуре.

За «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ему грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU