«Не думал, что такая мелочь вызовет резонанс»: организатор подпольной вечеринки в Красноярске записал видео с раскаянием

26 Май 2020 2020-05-26T14:07:08+03:00

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В Красноярске найден один из организаторов закрытой вечеринки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, мероприятие «для своих» устроила известная в Красноярске инстаграм-блогер Добромила Хало. Распиарила его в соцсетях, а после участники выложили отчеты: толпы людей, веселье, алкоголь рекой. Еще раз: пир, повторимся, во время самоизоляции.

Мероприятием заинтересовались в полиции и следственном комитете. Начали проверки. Поскольку Добромила обитает в соседнем Новосибирске и сама на вечеринку не явилась, привлечь ее невозможно. А вот красноярского организатора нашли. Беседуя с полицейскими, молодой человек 29 лет посетовал: «Не думал, что такая мелочь вызовет такой резонанс». И покаялся на камеру: больше не буду, исправлюсь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781306" frameborder="0"></iframe> В Красноярске задержали организатора подпольной вечеринки.Видео: МУ МВД России «Красноярское»! другой источник

Как выяснилось, он затеял вечеринку в ночном клубе втайне от его владельца (по крайней мере, тот говорит именно так). Владелец заведения утверждает: передал знакомому ключ, чтобы провел ремонт, а он собрал тусовку.

Так или иначе на парня завели административное дело по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Оно будет направлено в Центральный районный суд Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU