2020-05-23T10:02:32+03:00
Общество

«Задолбались сидеть на самоизоляции»: инстаграм-блогерша устроила жаркую вечеринку на несколько десятков человек

На тусовке в одном из кафе-баров Красноярска коктейли лились рекой [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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Инстаграм-блогерша устроила тусовку во время самоизоляции Фото: Инстаграм Добромилы ХалоИнстаграм-блогерша устроила тусовку во время самоизоляции Фото: Инстаграм Добромилы Хало
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Известная в Красноярске инстаграм-блогерша Добромира Хало, у которой больше 230 тысяч подписчиков, устроила жаркую вечеринку. Произошло все в пятницу, 22 мая, в самый разгар самоизоляции. Коктейли – рекой, танцы, ведущий – в общем, все в лучших традициях клубной тусовки.

Тусовка сетевиков во время самоизоляции.

Как говорит сама девушка, «устроила своим людям корпоративчик, когда нельзя». Тусовку посетили по меньшей мере несколько десятков человек, а видео с нее девушка выложила в своей «сториз».

- В Красноярске уже началась тусовка в секретном месте, организацией которой я занималась несколько дней для того, чтобы мои ребятки взбодрились, отдохнули, хорошенько тусанули, - вещает своим подписчикам блогерша.

Что за секретное место, где так веселятся, когда во всем городе режим самоизоляции? Большой секрет! Теперь его предстоит раскрыть сотрудникам полиции.

Сама блогерша, к слову, на тусовке не была – она недавно перебралась жить в Новосибирск, так что общалась со «своими людьми» удаленно. Кстати, Добромира, в профиле которой указано, что она «борец за добро и справедливость», занимается сетевым маркетингом, а пришедшие на вечеринку «свои люди» - те, кто входит в ее структуру.

- Все уже просто задолбались сидеть на самоизоляции, поэтому у нас супертусовка, - поясняет одна из участниц вечеринки, попивая коктейль на улице у бара.

Круто, нечего сказать! И правда, что там эти врачи, которые сутками пашут, спасая от коронавируса пациентов, - тут люди задолбались.

Между тем, по данным оперативного штаба региона по противодействию COVID-19 на утро 23 мая, в Красноярском крае зарегистрирован 2 971 случай заражения коронавирусом. 25 человек умерли.

Конечно, и тусовщикам, и организатору, и заведению грозит наказание. Напомним, что размер штрафов за нарушение режима самоизоляции (в случае, если попался впервые) для физлиц – до 3 000 рублей, для юрлиц – до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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