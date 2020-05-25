И хайп словила, и сама не пришла: полиция нашла участников скандальной тусовки, устроенной в Красноярске инстаграм-блогершей

Коктейли – бокал за бокалом, тарелки с закусками, музыка гремит из динамиков, ведущий сыплет шутками, чтобы развеселить гостей. Девушки парами или в одиночку делают на камеру «уточки» и шлют воздушные поцелуи. В полутемном зале десяток – другой посетителей усиленно делают вид, что им чертовски весело. «У нас супертусовка» - говорит одна из участниц в камеру. «Все уже задолбались сидеть на самоизоляции» - вторит ей другая. Потом на экране телевизора на стене появляется эффектная блондинка и начинает поощрять собравшихся: веселитесь, мол, мои ребятки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="2244" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780734" frameborder="0"></iframe> Тусовка сетевиков во время самоизоляции.

Эту, как они сами называют, супертусовку устроила известная в Красноярске инстаграм-блогерша Добромира Хало... Ну как известная... У нее 250 тысяч подписчиков, но количество – не значит качество. Она называет себя «борцом за добро и справедливость», занимается сетевым маркетингом. Недавно перебралась в Новосибирск, так что руководила организацией дистанционно.

- В Красноярске уже началась тусовка в секретном месте, организацией которой я занималась несколько дней для того, чтобы мои ребятки взбодрились, отдохнули, хорошенько тусанули, - вещала своим подписчикам блогерша. И выложила видео в «сториз».

Возможно, если бы вся честная компания тихо повеселилась и потом также тихо разбрелась, не привлекая внимания, об этом бы никто не узнал. Но в том-то и дело, что тусовщики не могут тихо, у них жизненная потребность быть везде и всюду на виду. Вот и выставили кадры с закрытой вечеринки в соцсети с таким посылом (прямо как по Рождественскому): «завидуйте нам, завидуйте: до самых седых волос вы никогда не увидите того, что нам довелось».

Правда, потом спохватились, начали удалять, но полиция уже заметила. Началась проверка. Вскоре стало известно имя владельца развлекательного заведения. А он, как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, ни сном ни духом.

- Как пояснил владелец заведения, он передал ключ знакомому для проведения ремонтных работ. Однако последний воспользовался помещением по своему усмотрению, - прокомментировали в полиции.

Сейчас устанавливается полный список участников закрытой вечеринки. По результатам всех привлекут к ответственности. Не только тех, кто веселился, но и обслуживающий персонал. А штрафы за нарушение режима самоизоляции таковы: для физических лиц – от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных – от 15 до 30 тысяч; для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей.

А вот что высказались читатели «КП» в своих комментариях (орфография сохранена).

Гость: Внешне эта тусовка выглядит – как пир во время чумы. Или «бесовские пляски». Главная «изюминка» плясок – то, что сама организаторша выглядит пауком (образно)! Собрала в свою паутину (сидя удаленно, в тени) – «жертв-мух».. И теперь, оттуда наблюдает – как они будут отвечать перед законом за своё кучкование? Ведь знает же, что сейчас опасно, временно нельзя собираться в группы.. Но ей видите ли «задолбалось». Понятно было бы, если сама поучаствовала. А так, поступок её - лицемерный и непорядочный - подставила других. Думает, что до неё закон не доберётся? И история крайне некрасивая и сама блогерша тоже.

Георгий: Странные люди. «Задолбались сидеть в изоляции». Какие слабовольные. Не могут найти для себя занятие. Когда я работал, у меня была только одна проблема: где взять свободное время для своих увлечений и для домашних дел. Теперь такой проблемы нет.

Читатель: В одном мудром источнике говорится, что бы не о себе только думать, но и об интересах других. Ведь все равно определят, где была тусовка и штраф не только с физических лиц. Но дело даже не только в штрафах, а думать нужно о людях, которые и так выматываются, спасая других. Кроме того многие даже семьи свои не видят. Эгоизм ещё не отменился. И очень жаль, что такое происходит

!: «Госпожа блогерша», а пойти санитаркой в «красную зону» ковидного отделения в районной российской больничке страшно? Зато число подписчиков достигло бы пары-тройки миллионов. Однако есть риск умереть. Попробуй, деточка.

вот это подлянка: людей взбаламутила, сама не пришла. Ну теперь короновирус её точно найдет. Или те, кого она подставила. Ну там ещё хозяин бара пусть готовится.

Рей: Какая молодец, и хайп словила, и сама не пришла....просто герой современности( кто не понял, это ирония)

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