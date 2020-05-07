Задержанного за организацию двойного убийства Анатолия Быкова отправили в СИЗО на 1 месяц и 26 суток

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения Анатолию Быкову – экс-политику, бизнесмену, меценату и криминальному авторитету 90-х, которому молва приписывает десятки жестоких убийств. Но разговоры разговорами, а у СК России к Быкову (он же – Толя-Бык или просто Бык) вполне конкретные претензии. Следователи подозревают его в организации двойного убийства, которое случилось… еще в 1994 году. В пятницу, 8 мая, Суд избрал для Быкова меру пресечения - 1 месяц и 26 суток (до 4 июля 2020 года).

Заседание прошло в суде Свердловского районаФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в Красноярске и Крыму в домах, принадлежащих Быкову, прошли обыски, а самого его взял спецназ. СК подозревает, что 26 лет назад Быков организовал убийство своего партнера Александра Наумова, который состоял в возглавляемой им преступной группировке. Что не поделили? Деньги, конечно!

Анатолий БыковФото: Мария ЛЕНЦ

Наумову, как считает следствие, не понравилось, как Быков делит доходы. Он высказал претензии, а через некоторое время Быков чудом избежал гибели — его автомобиль пытались взорвать, но бизнесмен выжил. Авторитет решил, что это дело рук Наумова и его дружка Кирилла Войтенко. А потом… те быстро умерли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777705" frameborder="0"></iframe> Анатолия Быкова доставили в Свердловский суд.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Исполнителей нашел друг Быкова, Владимир Татаренков. Два киллера – Сергей Бакуров и Владимир Чучков привели приговор авторитета в исполнение. В один из дней в Свердловском районе Красноярска они расстреляли машину, в которой ехали Наумов и Войтенко.

Силовикам удалось поймать только одного из исполнителей – Сергея Бакурова (он отбывает пожизненное наказание), Чучков скрылся. Задержали и организатора, Владимира Татаренкова, который… после 26 лет молчания неожиданно дал против Быкова показания.

Быкова привели в здание судаФото: Мария ЛЕНЦ

- Именно Татаренков дал показания о том, что еще одним организатором двойного убийства является 60-летний Анатолий Быков, - подтвердила «Комсомольской правде» - Красноярск официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Более того, в ходе очной ставки Татаренков подтвердил свои слова. Несмотря на это, в истории с задержанием Анатолия Быкова масса вопросов: почему спустя столько лет заговорил Татаренков, и не является ли задержание Быкова «политическим заказом», как утверждают многие?

Машина, на которой Быкова привезли в зал суда, стояла возле входа на протяжении всего заседанияФото: Мария ЛЕНЦ

На эти вопросы еще только предстоит ответить суду и следствию.Что касается Быкова, то он довольно бодр и даже в хорошем настроении.

- Супер! Всех с праздником! - неизвестно, чему радуясь, поднял большой палец вверх Анатолий Быков.

Анатолий Быков не согласен с решением судаФото: Мария ЛЕНЦ

Видимо, все же речь о Дне Победы, ведь задержали предпринимателя 7 мая. Правда, после решения суда об аресте на время следствия, настроение у Анатолия Быкова все-таки испортилось.

- Я не согласен с решением, - заявил Быков журналистам на выходе из здания суда. - Дело сфабриковано. Против меня организовано преступление.

Что же именно заставляет Быкова и знакомых с ним людей людей говорить о «заказе» на него?

Владимир Владимиров, экс-депутат горсовета Красноярска, ресторатор и друг Анатолия Быкова:

- Мотивы, на мой взгляд, у задержания смешные: столько лет прошло - и вдруг кто-то пишет про бандитов. О любом так можно написать, я тоже в 90-е ходил рядом с бандитами, всякие те, кто освобождались. Я же помню, как это было – это же ужас что! А Быкова я вообще не знал до 2013 года, только слышал. Не готов сказать, что за мотивы у этого – возможно, политика. Суд и следователи, думаю, разберутся. Люди, конечно, пишут, звонят с вопросом – чем поддержать? Для всех это неожиданно, хотя события нескольких последних месяцев, наверное, к этому вели – задержание помощника Анатолия Быкова Талюка, корреспондент Павел Брыкин, прыгавший на забор и машину Талюка. К этому, видимо, все и шло. Но у меня,например, не было ощущений, что все вот так будет. В 09.50 я отправил сообщение, смотрю – не читает. Звоню – не берет. А потом соседи прислали мне видео - спецназ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777706" frameborder="0"></iframe> Владимир Владимиров, бывший депутат Горсовета Красноярска.Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ареста Анатолия Быкова в Красноярске прошли митинги

В воскресенье, 10 мая, в Красноярске прошли сразу два митинга – в поддержку и против Анатолия Быкова. Об этом сообщил в своем фейсбуке Владимир Владимиров.

Напомним, 7 мая экс-политик, бизнесмен, меценат и криминальный авторитет 90-х, которому приписывают два десятка убийств, был задержан по подозрению в организации расстрела двух человек в 94-м году. На следующий день Свердловский районный суд избрал меру пресения – месяц и 26 дней в СИЗО (подробности).

Задержание Анатолия Быкова: биография «Толи Быка» и хроника криминальных войн в Красноярске

Только появившись, новость про арест красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей. Анатолия Быкова знают, пожалуй, всей стране, но под разными именами: «Петрович», «Толя-бык», «Бык». (Подробности).

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (Подробности)

СК опубликовал видео задержания Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств. Политика подозревают в устранении двух человек [видео]

На видео от следственного комитета - черный минивэн Toyota Voxy… Двое бойцов СОБРа и несколько в штатском (все в масках) выводят человека. Его лицо знакомо любому красноярцу (и не только). Сегодня, 7 мая, арестован экс-депутат Заксобрания края Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили в пресс-службе следственного комитета России. А спустя некоторое время появилось видео от СК (подробнее).