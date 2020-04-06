В Якутии разрешат продажу алкоголя, ранее запрещенную во время режима самоизоляции
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил на брифинге: «После писем Минпромторга и с учетом того, что у нас продолжаются нерабочие дни, мы приняли решение по республике продажу алкоголя разрешить, но изменить время продажи».
С 6 апреля алкоголь будет продаваться с 14 до 18 часов.
Напомним, «сухой закон» был объявлен с 31 марта по 6 апреля в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах.
Это решение было принято из-за того, что за выходные (28 и 29 марта) в два раза вырос спрос на спиртные напитки и на этой почве выросло число преступлений.
В числе самых страшных – убийство четырех человек, в том числе двух маленьких детей.
"Конечно, в этих условиях я обязан был принять такое решение и запретить продажу алкогольной продукции на территории наших крупнейших муниципальных округов", - заявил глава Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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