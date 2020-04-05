Коронавирус в Красноярске на 5 апреля 2020 года: четыре случая подтверждены, всего заболевших 29

5 Апр 2020 2020-04-05T14:48:10+03:00

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 5 апреля 2020 года

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Еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Красноярском крае. По состоянию на 15 часов 5 апреля всего заболевших в регионе 29: подтверждения пришли трем красноярцам и одному железногорцу, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевание протекает у них в легкой форме.

Напомним, под подозрением - еще пять жителей Красноярска. Четыре человека выздоровели.

- Под наблюдением врачей в условиях домашней изоляции сейчас 8048 человек. В основном это те, кто приехали из-за границы в течение двух последних недель. Снято с наблюдения 856 человек за сутки, принято новых 87, - информируют в оперштабе.

Повторимся: все заболевшие в полной изоляции и опасности для окружающих не несут. Те, кто с ними контактировал, тоже находятся под наблюдением, они проходят лабораторное обследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU