2020-04-05T14:48:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске на 5 апреля 2020 года: четыре случая подтверждены, всего заболевших 29

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 5 апреля 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Четыре случае подтверждены, всего заболевших 29.Четыре случае подтверждены, всего заболевших 29.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще четыре случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Красноярском крае. По состоянию на 15 часов 5 апреля всего заболевших в регионе 29: подтверждения пришли трем красноярцам и одному железногорцу, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевание протекает у них в легкой форме.

Напомним, под подозрением - еще пять жителей Красноярска. Четыре человека выздоровели.

- Под наблюдением врачей в условиях домашней изоляции сейчас 8048 человек. В основном это те, кто приехали из-за границы в течение двух последних недель. Снято с наблюдения 856 человек за сутки, принято новых 87, - информируют в оперштабе.

Повторимся: все заболевшие в полной изоляции и опасности для окружающих не несут. Те, кто с ними контактировал, тоже находятся под наблюдением, они проходят лабораторное обследование.

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Минувший день 4 апреля оказался информационно насыщенным: губернатор края Александр Усс подписал два указа, направленных на помощь населению и бизнесу. А также выступил с обращением. В первую очередь он сообщил, что глава государства Владимир Путин наделил руководителей регионов определенными полномочиями. В зависимости от развития ситуации губернатор может ограничивать деятельность предприятий и учреждений, устанавливать особый порядок передвижения людей и транспорта (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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