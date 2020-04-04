Обращение губернатора Александра Усса к жителям Красноярского края в связи с режимом самоизоляции: какую помощь получит население и бизнес

Губернатор Александр Усс обратился к жителям Красноярского края по поводу ситуации, которая складывается сейчас в регионе в связи с коронавирусом. В первую очередь он сообщил, что глава государства наделил руководителей регионов определенными полномочиями. В зависимости от развития ситуации губернатор может ограничивать деятельность предприятий и учреждений, устанавливать особый порядок передвижения людей и транспорта. Это касается как всего края, так и отдельных муниципальных образований.

Основные тезисы обращения.

- Режим самоизоляции, установленный указом от 31 марта, будет действовать в полном объеме до особого распоряжения. Запрещено выходить из дома без уважительной причины. Это непросто, но отменять ограничения сейчас нельзя. Не исключено, что потребуются дополнительные ограничения. Например, контроль въезда и выезда из населенных пунктов, карантин для приезжающих в город.

- Расширится перечень организаций, деятельность которых будет разрешена уже со следующей недели. В их числе предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и многие другие.

- Продолжат работу магазины продуктов питания и товаров первой необходимости. Будет работать общественный транспорт и службы доставки. Вновь откроются зоомагазины и ветеринарные клиники. Будут совершаться экстренные и неотложные нотариальные действия.

- Получит поддержку малый и средний бизнес. До минимума снизятся ставки налогов. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество.

- Размер пособий по безработице возрастет в полтора раза. Увеличится адресная материальная помощь.

- Возобновляя работу многих предприятий и организаций, мы восстанавливаем деловую активность. Без этого нормальная жизнь невозможна. Но тем самым мы делаем более хрупкими барьеры на пути эпидемии. Укрепить их можно лишь одним способом – ещё большей самодисциплиной, еще большей ответственностью в соблюдении санитарных норм и ограничений везде – на работе, дома, на улице, - сказал Александр Усс.

В ближайшее время указ, подписанный губернатором края, будет опубликован на официальном портале правительства.