2020-04-04T23:12:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 апреля 2020 года: губернатор подписал важные указы о помощи населению и малому бизнесу

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на 5 апреля 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 апреля 2020 годаКоронавирус в Красноярске, последние новости на 5 апреля 2020 годаФото: ИВАНОВА Диана
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Минувший день 4 апреля оказался информационно насыщенным: губернатор края Александр Усс подписал два указа, направленных на помощь населению и бизнесу. А также выступил с обращением. В первую очередь он сообщил, что глава государства Владимир Путин наделил руководителей регионов определенными полномочиями. В зависимости от развития ситуации губернатор может ограничивать деятельность предприятий и учреждений, устанавливать особый порядок передвижения людей и транспорта.

Расширен список работающих предприятий

Расширен список предприятий и организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции, начиная с 6 апреля. Напомним, что изначально запрет не касался магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также их доставки, экстренных служб, социальных учреждений. Теперь в этот список вошли непрерывно действующие организации, строители, гостиницы.

МФЦ определились с режимом работы

Начиная со среды 8 апреля многофункциональные центры в Красноярске временно меняют режим своей работы. Обслуживать будут только по тем услугам, которые требуют неотложного решения. В каждом многофункциональном центре будут открыты дежурные окна для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям исключительно по предварительной записи.

Поддержка бизнеса

Ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения пандемии коронавируса, отразились на малом и среднем бизнесе. Стало известно о мерах поддержки, которые должно разработать правительство края. Список предлагаемых мер можно посмотреть здесь.

Космические цены на лимоны и имбирь

Красноярцы с удивлением обратили внимание, что за последнюю неделю в магазинах города вдруг резко подскочили цены. Без паники! цены не на все, а лишь на некоторые продукты. Например, на лимоны. Если неделю назад их можно было приобрести в супермаркетах по цене чуть более 100 рублей, то сейчас – уже 400. То же самое касается имбиря – был чуть более 300 рублей за кило, а сегодня – 800.

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Согласно документу, подписанному губернатором Красноярского края Александром Уссом, вносится корректировка в работу дошкольных образовательных учреждений. Начиная с понедельника 6 апреля садики возобновляют свою работу. Но не полностью, а в ограниченном режиме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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