2020-04-01T16:51:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Красноярске в период самоизоляции: кто может получить и где

Рассказываем, как получить пропуск для беспрепятственного передвижения по городу во время режима самоизоляции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пропуска в Красноярске в период самоизоляции: кто может получить и гдеПропуска в Красноярске в период самоизоляции: кто может получить и гдеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае, начиная с сегодняшнего дня, 1 апреля 2020 года, вводится режим всеобщей самоизоляции. Соответствующий документ подписал накануне губернатор Красноярского края.

Согласно документу, граждане не должны покидать своих домов без уважительных причин. В списке уважительных – обращение за экстренной медицинской помощью, поход в магазин за продуктами или в аптеку, а также выгул с животными не далее 100 метров от дома.

Также можно передвигаться по городу на работу, если организация или предприятие продолжают работать согласно постановлению о нерабочей субботе. Но как быть с разрешением? Ведь сотрудники полиции уже патрулируют улицы. Поначалу – предупреждение, затем штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Указом предусмотрено, что работающие горожане получат специальные пропуска, разрешающие им передвижение по городу. Сейчас решается, в какой форме эти пропуска изготовить, чтобы было оперативно. Вариантов несколько. Возможно, разработают единый бланк пропусков, который распространят среди работодателей, а те распечатают их раздадут своим сотрудникам. Это, повторяем, один из вариантов. Точная информация появится в ближайшее время.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции в Красноярске предусмотрены штрафы.Обычного человека могут оштрафовать на сумму до 1 тысячи рублей; должностное лицо – до 4 тысяч рублей; штраф для организации – до 30 тысяч рублей. Не исключено, что размеры штрафа будут увеличены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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