2020-04-01T15:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, новости на 1 апреля: заразился водитель «Скорой помощи»

Диагноз пока предварительный, требует подтверждения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Одним из заразившихся короновирусом может быть водитель «Скорой помощи»Одним из заразившихся короновирусом может быть водитель «Скорой помощи»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Последние новости по коронавирусу в Красноярске: одним из тех, кто заразился инфекцией, может быть водитель «Скорой помощи». Первоначальный тест показал положительный результат, после чего его госпитализировали. Теперь ожидается подтверждение диагноза из лаборатории «Вектора».

Известно, что 21 марта мужчина доставлял пациентку с подозрением на COVID-19. Затем ушел на карантин на 2 недели. 31 марта у водителя взяли мазок на тест, который и показал наличие заболевания. Так это или нет, станет известно только 4 апреля, рассказал «ТВК Красноярск» Евгений Петроченко, директор КГБУ «СанАвтоТранс» где работает водитель.

Добавим, что на этот момент в Красноярске диагноз COVID-19 подтвержден у 20 человек. Утром их было 14. Среди инфицированных – два ребенка. Под подозрением еще 6 человек. На карантине 11 196 человек. Результат по выздоровевшим – 4 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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