Коронавирус в Красноярске: где купить маски
Красноярцам рассказали, где купить защитные маски. Напомним, в аптеках их пока нет – все разобрали, люди стали жаловаться. Поэтому губернатор Александр Усс поручил некоторым предприятиям края приостановить работу по основным направлениям и начать шить маски, сообщили в группе «Коронавирус. Оперштаб Красноярского края».
КОНКРЕТНО
Где сейчас найти маски?
По данным оперштаба, купить их можно по адресам:
«Покров», Семафорная, 289 (с 9 -20, в воскресенье с 9-19); «Покров», Новосибирская, 35 (9-21); «Аматис», Диксона,1, строение 1 (9-18, воскресенье - выходной); «Аматис», Авиаторов, 41 (10-20, в субботу и воскресенье 10-18); «Аматис», Глинки, 1Б (10-16)
Также в крае есть три производителя антисептиков. Их продукцию можно найти в магазинах «Ваш дом» и сети «Командор».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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