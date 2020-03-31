31 Март 2020 2020-03-31T06:26:06+03:00

Коронавирус в Красноярске: где купить маски. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Красноярцам рассказали, где купить защитные маски. Напомним, в аптеках их пока нет – все разобрали, люди стали жаловаться. Поэтому губернатор Александр Усс поручил некоторым предприятиям края приостановить работу по основным направлениям и начать шить маски, сообщили в группе «Коронавирус. Оперштаб Красноярского края».

КОНКРЕТНО

Где сейчас найти маски?

По данным оперштаба, купить их можно по адресам:

«Покров», Семафорная, 289 (с 9 -20, в воскресенье с 9-19); «Покров», Новосибирская, 35 (9-21); «Аматис», Диксона,1, строение 1 (9-18, воскресенье - выходной); «Аматис», Авиаторов, 41 (10-20, в субботу и воскресенье 10-18); «Аматис», Глинки, 1Б (10-16)

Также в крае есть три производителя антисептиков. Их продукцию можно найти в магазинах «Ваш дом» и сети «Командор».

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ИСТОЧНИК KP.RU