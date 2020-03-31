Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 31 марта 2020 года: еще 5 человек ожидают подтверждения диагноза

Еще пять жителей ждут подтверждения диагноза COVID-19 . Общее количество зараженных коронавирусом в Красноярске - 14 человек, сообщает региональный Оперштаб. Под подозрением у медиков остаются 12 человек (+5 за сутки).

- Под медицинским наблюдением на дому находится 10 210 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 962 человек, - передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Медики и эпидемиологи утверждают: зараженные находятся в изолированных боксах, опасности для окружающих не представляют. Общее состояние пациентов оценивается, как удовлетворительное, тяжелых нет. Сейчас все те, с кем контактировали зараженные, также на карантине.

Между тем медики напоминают, при любых симптомах ОРВИ важно срочно обратиться к врачу, не заниматься самолечением. А тем, кто вернулся из-за границы, необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.