2020-03-31T06:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 31 марта 2020 года: еще 5 человек ожидают подтверждения диагноза

Медики поделились свежими данными о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 31 марта 2020 года: инфицированных COVID-19 теперь 14 человек
Ася ЖУКОВА
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Подтверждено два новых случая.Подтверждено два новых случая.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще пять жителей ждут подтверждения диагноза COVID-19 . Общее количество зараженных коронавирусом в Красноярске - 14 человек, сообщает региональный Оперштаб. Под подозрением у медиков остаются 12 человек (+5 за сутки).

- Под медицинским наблюдением на дому находится 10 210 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 962 человек, - передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Медики и эпидемиологи утверждают: зараженные находятся в изолированных боксах, опасности для окружающих не представляют. Общее состояние пациентов оценивается, как удовлетворительное, тяжелых нет. Сейчас все те, с кем контактировали зараженные, также на карантине.

Между тем медики напоминают, при любых симптомах ОРВИ важно срочно обратиться к врачу, не заниматься самолечением. А тем, кто вернулся из-за границы, необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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