31 Март 2020 2020-03-31T07:28:20+03:00

Нерабочая неделя в Красноярске с 28 марта по 5 апреля 2020 года: запасы продуктов взяли под контроль, разрешили работать салонам связи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске продолжается нерабочая неделя. Напомним, с 28 марта по 5 апреля жителей города (и края) просят не выходить из дома без необходимости. Такая мера принята в связи с распространением коронавируса. По данным на утро 31 марта, общее количество зараженных в регионе – 14. Под подозрением у медиков остаются 12 человек (+5 за сутки). То есть эти пятеро ждут подтверждения/опровержения диагноза COVID-19.

Сейчас все развлекательные заведения, кинотеатры и торговые центры закрыты. Однако на время вынужденных выходных разрешили работать салонам связи. Данное изменение внес в указ глава Красноярского края Александр Усс. Согласно распоряжению, кроме аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости, теперь будут открыты и точки по продаже услуг связи.

Также на состоявшемся накануне, 30 марта, заседании оперативного штаба губернатор региона дал поручение главам муниципалитетов строго контролировать запасы продуктов. А минсельхозу – проработать вопрос о выпуске дезинфицирующих и антисептических растворов на предприятиях края.

- Наша первостепенная задача – обеспечить выполнение необходимых ограничительных норм. С другой стороны, нужно сделать так, чтобы четко и безотказно работала наша система здравоохранения, а также все системы жизнеобеспечения, - подчеркнул Александр Усс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 31 марта 2020 года: еще 5 человек ожидают подтверждения диагноза

Еще пять жителей ждут подтверждения диагноза COVID-19 . Общее количество зараженных коронавирусом в Красноярске - 14 человек, сообщает региональный Оперштаб. Под подозрением у медиков остаются 12 человек (подробности).

Коронавирус в Красноярске: где купить маски

Красноярцам рассказали, где купить защитные маски. Напомним, в аптеках их пока нет – все разобрали, люди стали жаловаться. Поэтому губернатор Александр Усс поручил некоторым предприятиям края приостановить работу по основным направлениям и начать шить маски, сообщили в группе «Коронавирус. Оперштаб Красноярского края» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU