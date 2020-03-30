2020-03-30T10:54:55+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: найдены еще три нарушителя самоизоляции

Они свободно передвигались по городу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Приехавшие из-за рубежа люди свободно передвигались по КрасноярскуПриехавшие из-за рубежа люди свободно передвигались по КрасноярскуФото: Мария ЛЕНЦ
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Вернувшиеся из-за рубежа жители Красноярска продолжают нарушать условия 14-дневного карантина, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. За минувшие сутки полиция поймала трех человек, наплевавших на самоизоляцию - они спокойно ездили по городу в машинах и, вероятнее всего, посещали людные места.

- В отношении нарушителей собраны материалы по факту несоблюдения режима самоизоляции, которые переданы в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении данных граждан к административной ответственности, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

Это не первый случай. Напомним, во время бунта в аэропорту в город прорвались более 600 человек, вернувшиеся из Таиланда. Позднее всех их пришлось устанавливать по билетам и другим документам. не факт, что эти люди поддерживали самоизоляцию в течение положенного срока. Эпидемиологи и полиция еще раз просят красноярцев ответственно подойти к мерам карантина. Даже н ощущая симптомов, вы можете заразить здоровых людей!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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