Короновирус в Красноярске 2020: через несколько дней штрафы за нарушение режима самоизоляции взлетят в несколько раз

Красноярцы нарушают режим самоизоляции. По данным краевой полиции на 26 марта таких несознательных было 190 человек. Все они заплатят штраф.

Многие задают вопросы: а разве такое возможно – наказывать тех, кто покинул квартиру и вышел по какой-то надобности – в магазин, например, или выгулять свою собаку. На каком основании полиция их проверяет, кто дал такие полномочия?

На это у Роспотребнадзора есть конкретный ответ: всем, кто находится на режиме самоизоляции, запрещено:

- выходить на лестничную площадку и иные места общего пользования по личной надобности, например, для курения (курить на лестничной площадке вообще нельзя, по закону – прим.ред.);

- для покупки продуктов, предметов первой необходимости и даже лекарств;

- выносить мусор;

- выйти, чтобы отправить или получить почту;

- посещать поликлинику, парикмахерскую и так далее;

- выгуливать домашних животных;

- приглашать к себе в гости родственников, друзей, знакомых.

На режим самоизоляции помещаются все, кто вернулся из-за границы. Предписания главного санитарного врача о карантине сейчас на руки под роспись не выдаются (из-за них 19 марта произошел «бунт в аэропорту» - сотни туристов просто отказались ждать в очереди получения документа).

В настоящее время все происходит по умолчанию: как только приземлился самолет – все пассажиры по домам на 14 дней. Все инструкции им сообщают до того момента, как они покинут салон самолета. Объяснения «я не слышал» или «мне не говорили» - не принимаются.

Добавим, что хотя аэропорт Красноярска закрыт для всех чартерных рейсов, горожане по-прежнему возвращаются домой из турпоездок через столицу, в том числе на специально организованных для этого рейсах.

Итак, вернулись домой – позвонили на телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-100-56-53. Сообщили о себе. Весь период карантина будет оплачен по больничному листу. Ни в коем случае нельзя выходить на работу, как это сделала сотрудница одной из крупных компаний. Она вернулась из Арабских Эмиратов и пришла в офис, а через несколько дней у нее подтвердилось заражение коронавирусом. Теперь под наблюдением все коллеги, которые контактировали с ней.

Теперь о том, имеют ли право сотрудники полиции проверять карантинных горожан. Имеют. Списки красноярцев, вернувшихся из-за границы, Роспотребнадзор получает из авиакомпаний и передает их в органы МВД с поручением проверить исполнение Главного санитарного врача РФ о режиме самоизоляции.

Проверяют подкарантинных назначенные для этого сотрудники любых подразделений. Если в момент проверки человека не оказалось дома, составляется акт и затем передается в Роспотребнадзор. Дальнейшее решение о наказании принимается уже там.

На этот момент штрафы незначительные: от 500 до 1000 рублей. Однако в Госдуму уже вынесен вопрос об ужесточении наказания. Его будут рассматривать в ближайшие два-три дня. И речь пойдет не о двух-трехкратном увеличении. А в десятки раз.

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