В Туве разыскали женщину, сочинившую фейк о смерти студента от коронавирусе
В Туве полиция разыскала женщину, сочинившую фейк о смерти студента от коронавируса. Напомним, сообщение появилось в социальный сетях, в нем говорилось: что студент Кемеровского госуниверситета приехал домой в Сут-Хольский район Тувы и умер. На самом деле подобного случая не зафиксировано (в Туве на сегодняшний момент нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса).
Автора фейка искали недолго – пару дней. Им оказалась местная жительница. Зачем она это сделала, непонятно: то ли сама сочинила историю, то ли где-то от кого-то услышала и передала. Сотрудники полиции составили протокол на женщину, она извинилась за свой поступок. Решать, каким образом ее наказывать, будет Кызылский городской суд.
Напомним суммы штрафов за фейки:
- для граждан – от 30 до 100 тысяч рублей
- для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч
- для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU