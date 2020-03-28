28 Март 2020 2020-03-28T11:37:58+03:00

В Туве разыскали женщину, сочинившую фейк о смерти студента от коронавирусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Туве полиция разыскала женщину, сочинившую фейк о смерти студента от коронавируса. Напомним, сообщение появилось в социальный сетях, в нем говорилось: что студент Кемеровского госуниверситета приехал домой в Сут-Хольский район Тувы и умер. На самом деле подобного случая не зафиксировано (в Туве на сегодняшний момент нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса).

Автора фейка искали недолго – пару дней. Им оказалась местная жительница. Зачем она это сделала, непонятно: то ли сама сочинила историю, то ли где-то от кого-то услышала и передала. Сотрудники полиции составили протокол на женщину, она извинилась за свой поступок. Решать, каким образом ее наказывать, будет Кызылский городской суд.

Напомним суммы штрафов за фейки:

- для граждан – от 30 до 100 тысяч рублей

- для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч

- для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: красноярцев предупредили о фейковой карте блокпостов

Карта и ложная информация о закрытии города вирусно распространяется в интернете

В чатах и мессенджерах в Красноярске массово распространяют фейковую информацию о том, что город закроют. Более того, как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, вирусным способом распространяется карта мнимых блокпостов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU