В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч
В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч рублей, сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-служба республиканской полиции.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили информацию, что в Сут-Хольском районе республики от коронавируса скончался студент первого курса Кемеровского государственного университета. На самом деле подобного случая официально не зафиксировано.
- За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность по статье «Злоупотребление свободной массовой информации», - прокомментировали ситуацию в полиции.
Суммы штрафов за фейки:
- для граждан – от 30 до 100 тысяч рублей
- для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч
- для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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