24 Март 2020 2020-03-24T06:35:40+03:00

В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч рублей, сообщила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-служба республиканской полиции.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили информацию, что в Сут-Хольском районе республики от коронавируса скончался студент первого курса Кемеровского государственного университета. На самом деле подобного случая официально не зафиксировано.

- За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность по статье «Злоупотребление свободной массовой информации», - прокомментировали ситуацию в полиции.

Суммы штрафов за фейки:

- для граждан – от 30 до 100 тысяч рублей

- для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч

- для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU