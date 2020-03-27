Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: красноярцев предупредили о фейковой карте блокпостов

27 Март 2020 2020-03-27T13:14:52+03:00

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В чатах и мессенджерах в Красноярске массово распространяют фейковую информацию о том, что город закроют. Более того, как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, вирусным способом распространяется карта мнимых блокпостов. Якобы город закроют и на въезд, и на выезд - 13 блокпостов установят. В региональном главке МВД официально опровергли данную информацию, назвав ее фейком.

- Мы официально заявляем, что данное сообщение является фейковым, и призываем граждан ориентироваться на официальные источники информации, - пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В администрации Красноярска также опровергли слух о закрытии города - таких мер не планируется в обозримом будущем.

Добавим, что на страха вокруг коронавируса паразитируют многие распространители фейков. Так ранее сообщалось о том, что над городом планируют с вертолета распылять лекарства - эта информация вызвала в Роспотребнадзоре недоумение. До этого неизвестные растиражировали фейк о том, что по квартирам ходят мошенники под видом врачей и, усыпляя газом, выносят из домов красноярцев все ценные вещи. Будьте осторожны - верьте официальным источникам.

ИСТОЧНИК KP.RU