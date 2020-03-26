2020-03-26T06:23:36+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске на 26 марта: 5 подтвержденных случаев заболевания и 7 предварительных

На карантине 7168 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске на 26 марта: 5 подтвержденных случаев заболевания и 7 предварительныхКоронавирус в Красноярске на 26 марта: 5 подтвержденных случаев заболевания и 7 предварительныхФото: Мария ЛЕНЦ
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Оперативную информацию по коронавирусу в Красноярске на 9 часов утра 26 марта комментирует краевое управление Роспотребнадзора: 5 официально подтвержденных случаев заболевания. Предварительный диагноз установлен у 7 человек. Все эти люди прилетели из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой – Австрии, Германии и Испании.

На режиме самоизоляции на дому находятся 7168 человек, за сутки их количество увеличилось на 1449 человек. Обследовано 2479 человек. Режим карантина составляет 14 дней.

Данные на 9.00 26 марта 2020 года

Данные на 9.00 26 марта 2020 года

Напомним несколько важных событий, связанных с коронавирусом, в Красноярском крае. Глава региона Александр Усс заявил об ограничении людей в передвижении по краю. Жителем рекомендуется не выезжать за пределы своего муниципалитета. Особенно актуален запрет в отношении красноярцев: постараться не вывезти возможную инфекцию в районы, где нет возможности максимально быстро оказать специализированную помощь и провести тестирование.

Торговые сети сформировали достаточный запас продуктов – на складах их хватит как минимум на два месяца. К тому же поставки продолжаются. Так что причин для паники и ажиотажа среди населения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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