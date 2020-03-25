2020-03-25T09:46:14+03:00
Общество

Поставки продолжаются! Торговые сети сформировали запас продуктов в Красноярске

Губернатор края побывал на складе одной из сетей, чтобы лично проверить ситуацию с продуктовой безопасностью [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Продуктов хватит всемПродуктов хватит всемФото: Мария ЛЕНЦ
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Крупные торговые сети в Красноярске формируют у себя на складах запасы продуктов первой необходимости. Об этом руководство одной из таких сетей заявило губернатору Красноярского края Александру Уссу. Он побывал на складах ритейлеров, чтобы лично убедиться в том, что продуктов красноярцам хватит. С таких складов товары как раз и поступают на прилавки города.

продуктов на складах у ритейлеров достаточно.

- Представители торговой сети рассказали губернатору, что решили сформировать двухмесячный запас необходимых продуктов, - сообщает официальный Инстаграм Александра Усса. - Специалисты выделили 28 социально-значимых для населения товарных групп, и сейчас, с учетом высокого спроса, по ним имеется запас от 45 до 70 дней.

В «группу первой необходимости» входят крупы, консервы, продукты долгого хранения. впрочем, как уверяют владельцы ритейлеров, запас сформирован, как говорится, на всякий случай - поставки продуктов в регион продолжаются и идут стабильно, без всяких сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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