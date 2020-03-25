Губернатор Красноярского края из-за коронавируса заявил об ограничении людей в передвижении по краю

Чтобы свободно передвигаться по Красноярскому краю, должна быть веская причина, - это, конечно, не приказ, но настоятельная рекомендация. Глава региона Александр Усс вводит очередной комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса в Красноярском крае. Усс поручил главам муниципалитетов ограничить выезд из региона. Выезжайте – но, в целях собственной же безопасности, только по неотложным делам.

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- В муниципалитетах на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Однако заболевшие граждане есть в Красноярске. Сейчас все они находятся на лечении в больнице. Чтобы предотвратить распространение вируса по территории региона, глава края рекомендовал жителям по возможности воздержаться от поездок в Красноярск. Для большей части наших муниципальных образований Красноярск – это как для Красноярска Москва. Мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать контакты с внешним миром жителей наших муниципалитетов - ограничить командировки, обеспечить разъяснительную работу с людьми о том, что без крайней необходимости не надо ехать в Красноярск, не надо ехать в Новосибирск и Москву. Конечно, жизнь не остановишь, карантина у нас нет, однако людям стоит поберечь самих себя и своих возрастных родных и знакомых и уменьшить контакты и поездки. При этом есть ограничения, которые являются не рекомендациями, а правилами. Это то, что определено в указе Губернатора и постановлении главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю. Эти пункты должны выполняться безусловно, и никаких рассуждений на эту тему быть не должно.

Александр УссФото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, на видеоселекторе с муниципалитетами речь шла о том, как дополнительно защитить пожилых людей - они, как известно, входят в группу риска, как и люди с хроническими заболеваниями. Губернатор настаивает на том, чтобы в районах усилили работу и объясняли людям необходимость самоизоляции и отказа от посещения людных мест.

Еще одно важное требование - исключить слухи и домыслы о коронавирусе.

- Вирус паники пострашнее коронавируса, - считает губернатор.

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