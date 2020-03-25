Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: открылась лаборатория диагностики коронавируса
В Красноярске начала работу лаборатория, где будут делать анализ на коронавирус. Теперь нет необходимости каждый результат посылать в Новосибирск, в научный центр «Вектор» для подтверждения. Анализы на COVID-2019 будут делаться в краевом центре гигиены и эпидемиологии здесь, в Красноярске.
Впрочем, по словам эпидемиологов, в «Вектор» все-таки будут отправлять результаты – но только в спорных случаях и положительные. На уточнение. А это существенно сэкономит время врачам и эпидемиологам – для наблюдения за пациентом.
Как рассказал главный врач центра эпидемиологии Дмитрий Ходов, уже за сутки врачи теперь будут точно знать, есть ли вирус у пациента.
К слову, анализ проводится исключительно по показаниям! Будет ли лаборатория обслуживать исключительно край или же и прилегающие регионы (Хакасия, Тува) - пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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