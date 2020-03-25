Коронавирус в Красноярске, новости на 25 марта 2020: под подозрением еще четверо пациентов

25 Март 2020 2020-03-25T07:49:51+03:00

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В Красноярске растет количество людей в самоизоляции по коронавирусу. По данным регионального Роспотребнадзора на утро 25 марта 2020 года, на карантине находится 5 719 человек. Это те, кто прибыл из неблагополучных в плане 2019-COVID стран. Напомним, что в Красноярске выявили 5 случаев коронавируса. Еще четверо человек – на подозрении у медиков, выставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?».

Зараженные и «подозреваемые» вернулись из поездок в Австрию, Германию и Испанию – те страны, в которых вирус уже распространился. Эпидемиологи говорят, между тем, что состояние у всех удовлетворительное, опасности для жизни нет.

Все диагнозы, говорят специалисты, подтверждены в установленном законом порядке. Эпидемиологи держат ситуацию с распространением инфекции под контролем. Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске открылась сертифицированная лаборатория, которая будет выполнять диагностику коронавируса.

В региональном Роспотребнадзоре работает круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу, тел.: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU