2020-03-23T15:31:14+03:00
Общество

Количество отправленных на карантин из-за коронавируса в Красноярске на 23 марта 2020 составляет почти четыре тысячи человек

Хватит ли всем тестов на коронавирус и можно ли пройти в Красноярске обследование платно?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На карантине по коронавирусу в Красноярске почти четыре тысячи человекНа карантине по коронавирусу в Красноярске почти четыре тысячи человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Ситуация с коронавирусом в Красноярске относительно спокойная. По данным на понедельник, 23 марта, на миллионный город – 6 заболевших, еще 2 – под подозрением. Количество тех, кто находится под медицинским наблюдением на карантине – 3825 человек. За сутки – плюс 1455 человек (это люди, массово вернувшиеся из-за границы). Отвечаем на пять актуальных вопросов по теме.

Хватит ли тестов в Красноярске - да

В краевом Роспотребнадзоре успокоили: дефицита материалов для проведения тестов нет: «На полгорода хватит. А если не хватит – еще привезут». Выпускает компоненты для тестирования Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирске. Производство там не прекращается. Для этого не требуется уникальных дорогостоящих составляющих и сверхсложных технологий.

Покажет ли тест моментально результат - нет

В соцсетях сообщают, что в Европе и Америке тесты сейчас уже прямо на улицах раздают. Их могут пройти все, кто пожелает, совершенно бесплатно. Почему тогда у нас нельзя? Эпидемиологи поясняют: экспресс-тесты на улицах – это невозможно. Это не лакмусовая бумажка.

Что из себя представляет тест-система: в реагенты помещаются биоматериалы – мазок, кровь, моча. В течение 6 часов из этих биоматериалов «выращивается» вирус. Если человек заражен, вирус проявляется и его можно «разглядеть». Нет – значит, нет. Причем в большинстве случаев проводят повторное исследование, во избежание ошибки.

В силу своей специфики исследование на коронавирус относится ко II группе патогенности (наиболее опасной, а всего таких групп четыре). Проводить такие исследования нужно в лаборатории с очень высокой степенью защиты. И на совершенно другом оборудовании, которого в обычных поликлиниках быть не может. Пока что в Красноярске единственное место – это Центр эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора.

Можно ли пройти тест без направления врача - нет

То, что любой желающий не может пройти в поликлинике тест на коронавирус, медики считают справедливым. Сейчас надо обеспечить бесперебойную работу с теми, кто в группе риска, а не просто тех, кто перестраховывается, излишне мнительный или поставил себе диагноз по «приметам в интернете». В настоящее время пройти тест на коронавирус можно только по направлению врача, если тот найдет показания. В поликлинику ходить не надо. Позвоните на круглосуточную «горячую линию» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону: 8-800-100-56-53. Телефон многоканальный. Сообщите о себе. И врач к вам сам приедет на дом. Врач один или с медицинской сестрой. Возьмут у вас биоматериалы на тест. И сами же отправят их в Центр эпидемиологии. Результатов следует ждать не позднее трех суток.

Можно ли пройти тест за деньги – нет

Четыре платные клиники в Красноярске уже проходят лицензирование. Они начали оформлять документы на тестирование COVID-2019. Предположительно, получат разрешение в апреле – тогда смогут работать и по ОМС, разгрузив гослаборатории, и оказывать услугу платно.

- На самом деле, в этих тестах нет ничего необычного, мы сейчас делаем анализы на грипп, коронавирус. COVID-2019 – лишь одна из разновидностей вируса, - объясняет Максим Терский, директор Ситилаб Красноярск (федеральная сеть медицинских центров, заявившейся на тестирование COVID-2019). - Но при всем желании частные лаборатории не могут пока начать эту работу: ждем реактивы. Объясняя максимально просто – любой вид вируса имеет свой геном, у COVID-2019 он расшифрован. Метод ПЦР-анализа (анализ на антиген, который содержится в исследуемых материалах) позволит давать высокоточный результат. Причем как в острой стадии, так и, если у человека еще нет никаких признаков - до того, как заболевание может себя проявить.

Сколько в будущем может стоить анализ в частной клинике - пока не известно

- Сейчас это нельзя сказать. Но, уже понятно, что анализ на COVID-2019 не из разряда сложных. Однозначно, цена будет доступна..

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Православные верующие с иконами в руках и на крышах машин объехали вокруг города. Выдвинулись по четырем направлениям, к местам, где стоят поклонные кресты. С ними священник Казанского собора протоиерей Сергий Пигасов и настоятель Троицкого храма поселка Новочернореченский иерей Алексий Александров (Подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 марта 2020 года: шестеро лечатся, еще двое под подозрением

За сутки в Красноярском крае выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Один из них уже официально подтвержден. Другие проверяются.

- Два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» в Новосибирске, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. – Еще шестеро находятся на лечении в стационаре БСМП.

Однако количество тех, кого отправили на карантин, растет. За сутки их число увеличилось на 1455 человек (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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