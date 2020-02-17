17 Февр. 2020 2020-02-17T12:20:37+03:00

Прокурора Березовского района и его брата арестовали на два месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова арестовали на два месяца, он пробудет под стражей до 13 апреля 2020 года. Такое решение в минувшую субботу, 15 февраля, вынес Центральный районный суд Красноярска. Напомним, что Бекхана Аслаханова задержали 14 февраля. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ). Избирая меру пресечения, суд учел личность обвиняемого.

Также избрана мера пресечения и его брату Алихану Аслаханову за посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.291.1 УК РФ) – арест на 2 месяца до 13 апреля 2020 года, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

Добавим, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин подал в отставку 7 февраля. Официально эту информацию в ведомстве не прокомментировали, на официальном сайте Михаил Савчин значится по-прежнему. Однако прием граждан 19 февраля будет проводить и.о. прокурора края – первый заместитель прокурора края Александр Блошкин. А в декабре 2019 года был арестован по подозрению в получении взятки и.о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.

ИСТОЧНИК KP.RU