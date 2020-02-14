Подозревают во взятке. Задержан прокурор Березовскогоо района края

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:24:11+03:00

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В Красноярском крае задержан по подозрению во взятке прокурор Березовского района, 35-летний Бекхан Аслаханов. Информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердил собственный источник.

Подробности задержания пока не раскрываются. Добавим, что в прокуратуре края с декабря прошлого года идут задержания. Первым по подозрению во взятке взяли прокурора Норильска Хаважа-Бауди Гутаева. В дальнейшем стало известно об отставке прокурора Края Михаила Савчина (он возглавлял ведомство с 2012 года). Теперь – прокурор Березовского района. Силовики ника не комментируют пока все три события, в прокуратуре также хранят молчание.

Отметим, что Бекхан Аслаханов проработал в прокуратуре края с 2013 года. Районную прокуратуру он возглавил а 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU