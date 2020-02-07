Прокурор Красноярского края Михаил Савчин подал в отставку

Появилась информация об отставке прокурора Красноярского края Михаила Савчина. Об этом сообщают источники, близкие к ведомству. Однако в пресс-службе самой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск эту новость не подтвердили, но и не опровергли.

- Мы не комментируем эту информацию, - сообщила старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Ольга Гайдук.

Причины отставки неизвестны. Возможно, это связано с кадровыми перестановками на высшем уровне: 22 января новым генеральным прокурором РФ был назначен Игорь Краснов, наверняка он пересмотрел список руководителей региональных подразделений ведомства.

Не исключает источник и того, что причиной отставки мог стать скандал с и.о. прокурора города Норильска. Хаважа Гутаева арестовали в декабре 2019 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, на него заведено уголовное дело, идет следствие. Он будет находиться под стражей до 23 февраля.

Михаил Савчин возгласил прокуратуру Красноярского края в 2012 году, а до этого он 4 года был прокурором Чеченской республики.