Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке
Силовики задержали Хаваж-Бауди Гутаева, исполняющего обязанности прокурора Норильска, задержан. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о получении крупной взятки. Детали задержания в силовых структурах не раскрывают, как, впрочем, и сумму взятки. Однако известно, что СК возбудил уголовное дело.
Делом занимается пятое следственное управление СКР России с дислокацией в Новосибирске. В данный момент идут следственные действия - допросы, задержанный дает показания. Известно, что в ближайшее время исполняющему обязанности прокурора суд изберет меру пресечения.
В прокуратуре Красноярского края не комментируют ситуацию. По официальной информации, Хаваж-Бауди Гутаеву 32 года, он является младшим советником юстиции.
«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU