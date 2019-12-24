Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-24T17:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Силовики задержали Хаваж-Бауди Гутаева, исполняющего обязанности прокурора Норильска, задержан. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о получении крупной взятки. Детали задержания в силовых структурах не раскрывают, как, впрочем, и сумму взятки. Однако известно, что СК возбудил уголовное дело.

Делом занимается пятое следственное управление СКР России с дислокацией в Новосибирске. В данный момент идут следственные действия - допросы, задержанный дает показания. Известно, что в ближайшее время исполняющему обязанности прокурора суд изберет меру пресечения.

В прокуратуре Красноярского края не комментируют ситуацию. По официальной информации, Хаваж-Бауди Гутаеву 32 года, он является младшим советником юстиции.

«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU