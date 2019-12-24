2019-12-24T17:53:57+03:00
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке

СК возбудил уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Хаваж-Бауди Гутаев Фото: Заполярная правдаХаваж-Бауди Гутаев Фото: Заполярная правда
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Силовики задержали Хаваж-Бауди Гутаева, исполняющего обязанности прокурора Норильска, задержан. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о получении крупной взятки. Детали задержания в силовых структурах не раскрывают, как, впрочем, и сумму взятки. Однако известно, что СК возбудил уголовное дело.

Делом занимается пятое следственное управление СКР России с дислокацией в Новосибирске. В данный момент идут следственные действия - допросы, задержанный дает показания. Известно, что в ближайшее время исполняющему обязанности прокурора суд изберет меру пресечения.

В прокуратуре Красноярского края не комментируют ситуацию. По официальной информации, Хаваж-Бауди Гутаеву 32 года, он является младшим советником юстиции.

«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке
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