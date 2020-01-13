Холодно даже смотреть! Блогер-лесник снял экстремальное видео ночевки в -20 в сугробе и заболел

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:23:20+03:00

Холодно даже смотреть! Лесник снял экстремальное видео ночевки в -20 в сугробе и заболел. Фото, видео: Игорь Шехоркин.

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Лесник из Красноярского края Игорь Шехоркин снял экстремальное видео, как выжить в мороз в лесу. Переночевал без костра – в сугробе, но заболел.

Такое случается и с опытными выживальщиками, а он - один из них. Даже заблудившись в лесу, можно продержаться несколько дней, уверен Игорь. Свои ролики делает в помощь тем, кто может оказаться в подобной ситуации. Для этого идет в тайгу один – без припасов и снаряжения. Только камера, аккумулятор и фонарик.

- Задача в этом видео у меня была следующая – переночевать по-мокрому, иначе первую ночь никак не провести, после такого строительства, - рассказывает мужчина. – Дальше по-сухому, высушиться возле костра и переночевать.

Ночевка в сугробе. Выживание без костра!.Видео: Игорь Шехоркин.

На этот раз Игорь прихватил с собой в лес лопату (однако мог справиться и без нее). Нагреб под деревьями сугроб - высотой в человеческий рост. Сверху снег уплотнил, а снизу проделал лаз. Изнутри утеплил убежище кусками коры, добытыми в лесу. А, когда залез туда, плотно закрыл вход комьями снега.

И началось: час, другой, третий! К слову, все происходило в минувший выходной, когда ночью было за минус 20. А термометр в «берлоге» показывал почти плюс 6. Правда, влажность была высокая.

- Это самый теплый сугроб за всю мою историю, - поделился на камеру Игорь. – Видимо, потому, что герметично заделал вход.

Правда, в какой-то момент, чтобы не озябнуть, пришлось несколько раз отжаться. Но ничего – разогрелся отлично. Еще один момент: из-за того, что здорово намахался лопатой, строя убежище, свитер на нем был мокрый. И к утру мужчина почувствовал: разболелся, запершило в горле.

Эксперимент пришлось сворачивать. Ограничился только «мокрой» ночевкой. А потом вернулся домой. И точно – температура подскочила почти до 38, заболел. Но планов своих не отменяет: как только выздоровеет, обещает все повторить. Дело ведь нужное!

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Экстремальное видео о том, как выжить в тайге при минус 30 снял лесник из Красноярского края Игорь Шехоркин.

Признается: сделал это после трагической истории в Приисковом (Хакасия). Напомним, там 24 ноября пропали четверо туристов: трое мужчин и одна женщина. Поехали кататься на снегоходах, но через несколько часов поднялась пурга. Найти в метель дорогу обратно не смогли. Их ищут до сих пор. Обнаружили снегоходы, временное убежище. Но не людей… (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU