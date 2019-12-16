Друг по кличке Женя. Пропавшего в Красноярске старенького пса больше месяца ищет хозяин
Лопоухий, рыженький – с белой полоской на лбу. Пропавшего в Красноярске песика с человеческим именем Женя больше месяца ищет хозяин.
- Друг по кличке Женя потерялся 6 ноября в районе дома Тельмана, 28А, - рассказывает мужчина. – Это маленький старенький песик. У него не видит один глаз. Собака может быть, где угодно. Оглянитесь!
Пока на улице тепло, у Жени есть еще шансы продержаться. Может быть, его кто-то подкармливает или даже приютил. Но ближе к концу месяца могут ударить морозы, и тогда малышу грозит опасность.
КОНКРЕТНО
Если вы увидите песика, придержите, пожалуйста! И звоните 8950-436-8599 (Сергей). Поможем старичку вернуться домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU