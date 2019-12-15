2019-12-15T12:14:00+03:00
Дом. Семья

В Красноярске сотрудница ветклиники в свой выходной спасла уличного голубя

У птицы была серьезно повреждена лапка
Ольга КОСТИНА
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Голубь пока находится у своей спасительницы Фото: vk.com/club34872918Голубь пока находится у своей спасительницы Фото: vk.com/club34872918
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В Красноярске погибающего голубя спасла сотрудница ветеринарной клиники. Об этом случае написали ее коллеги в соцсети.

«Кормушку для птиц атаковали голуби. Один из них (белый) странно пристраивался и просто ложился в нее. Несколько секунд попытки поймать голубя увенчались успехом и вот он на осмотре. Перья на лапе, от запекшейся крови, приклеились к другим и не давали возможности шевелить ей. После обработки открылась картина перелома лапки».

Видео: Лимпопо.

Во время всех медицинских манипуляций голубь вел себя, как примерный пациент – не вырывался и не пытался вырваться. Понял, что его никто не обидит. Лечение проходило под чутким наблюдением домашнего кота и собаки. Они старательно изображали безразличие, а сами нарезали круги вокруг стола. Домашним питомцам еще предстоит познакомиться с птицей, пока она будет проходить лечение. Голубь оставлен под наблюдением и завтра едет на прием в клинику. Пернатого будут спасать!

Фото и видео: Клиника «Лимпопо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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