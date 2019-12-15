В Красноярске сотрудница ветклиники в свой выходной спасла уличного голубя

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-15T12:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске погибающего голубя спасла сотрудница ветеринарной клиники. Об этом случае написали ее коллеги в соцсети.

«Кормушку для птиц атаковали голуби. Один из них (белый) странно пристраивался и просто ложился в нее. Несколько секунд попытки поймать голубя увенчались успехом и вот он на осмотре. Перья на лапе, от запекшейся крови, приклеились к другим и не давали возможности шевелить ей. После обработки открылась картина перелома лапки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/749795" frameborder="0"></iframe> Видео: Лимпопо.

Во время всех медицинских манипуляций голубь вел себя, как примерный пациент – не вырывался и не пытался вырваться. Понял, что его никто не обидит. Лечение проходило под чутким наблюдением домашнего кота и собаки. Они старательно изображали безразличие, а сами нарезали круги вокруг стола. Домашним питомцам еще предстоит познакомиться с птицей, пока она будет проходить лечение. Голубь оставлен под наблюдением и завтра едет на прием в клинику. Пернатого будут спасать!

Фото и видео: Клиника «Лимпопо».

ИСТОЧНИК KP.RU