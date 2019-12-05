Спасенная с улицы такса заменила мать осиротевшим слепым котятам

Смышленый взгляд, мокрый нос и самое нежное сердце… Такса по кличке Линда, которую когда-то спасли с улицы, стала мамой для четырех осиротевших умирающих котят. Она помогла хозяевам выходить только что родившихся крох. Эту пронзительную историю рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск 30-летняя Елена Чередниченко, женщина, нашедшая малышей:

- Все было ровно месяц назад. Поздно вечером 4 ноября мы заметили в своем подъезде коробку, а рядом лоток, наполнитель для него, сухой корм. Еще подумали: может, дети нашли кого, занесли в подъезд? Заглядываю на следующий день в коробку, а там друг на друге – четыре крохотных котенка.

Четыре новорожденных малыша замерзали в подъезде без мамы. Фото: предоставлено героиней публикации.

... Еще глаза не открыли, а кошки рядом нет. Что делать, женщина была в шоке. Просто захлопнуть дверь и уйти в свою квартиру не смогла физически. Не по-людски это. Переговорила с соседкой: та видела мать котят. Оббегала все этажи: кошки нигде не было. Значит, с ней что-то случилось, заключила Елена. Между тем котята уже еле пищали. Еще немного, и точно погибли бы.

Выхаживали круглые сутки

Выход был один: занесла коробку к себе. (Хотя у самой – полный дом: семья с ребенком и старенькой бабушкой, к тому же собака и кошка, а тут еще четверо). А потом кинулась в соцсети: помогите кто-нибудь, нужна кормящая кошка, срочно! Писала во все зоозащитные группы, но увы…

- Кошку мы не нашли. Но, спасибо, откликнулись две девушки. Была почти ночь, а они привезли нам с другого конца города молочную смесь, бутылочки, целый пакет всяких лекарств. Просто так, бесплатно! К тому моменту котята дышали с трудом, были очень слабенькими. Ведь провели ночь в холодном подъезде одни, без кошки.

А здесь они только открыли глазки. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сначала их стали кормить из шприца. Круглые сутки, каждые три часа, днем и ночью – вскакивали по будильнику. И получилось! Малыши ожили: через неделю открылись глазки, пузики округлились. А потом, как большие, начали есть из бутылочку.

Собака приняла как своих

- И вот тут самое поразительное, - говорит Елена. – Наша кошка на малышей даже не взглянула, жила своей жизнью, параллельно. А собака – это было что-то! Первое время мы боялись ее подпускать, а она буквально рвалась к крохам. Тогда мы осторожно спустили одного котенка на пол, она обнюхала его. И вдруг начала вылизывать! Приняла, как своих детенышей.

Вскоре малыши уже дружно посапывали у теплого бока Линды. Даже присасывались, смеется Елена, хотя молока у собаки нет. Видимо, приняли за маму, которую потеряли.

Он уже с интересом исследует мир. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Без нее мы бы не справились, - продолжает женщина. – Линда фактически подменяла нас: согревала котят своим теплом, успокаивала. И вот еще какой момент: она полностью изменилась! Стала есть, как кормящая мама. Постоянно присматривает за малышами. И, когда кто-то идет по подъезду, начинает лаять – предупреждает, чтобы даже не думали входить, охраняет котят. То есть, видимо, считает своим потомством. Раньше за ней такого никогда не наблюдалось, она вообще тихоня. Никогда бы не подумали, чтобы у собаки, у которой никогда не было щенков, так развит материнский инстинкт!

Прибежала и осталась навсегда

Кстати, сама Линда попала к Елене и ее семье тоже не просто так. Два года назад собаку спасли с улицы.

- Я воспитатель в детском саду. Тоже в ноябре (число не помню) в 7 утра ко мне в группу пришла она. Еще щенок, подросток. Дети обрадовались, что собака лижет им руки. А я опешила от такого «счастья». Побежала по группам, коридорам, никто ничего не знал. А на улице было морозно, выставлять ее, рука не поднялась. Позвонила мужу, он пришел, забрал ее. Начала искать старых хозяев, так как собака явно была домашняя. Но два месяца поисков – ничего. А мы привыкли и уже никуда не отдали. Вот такая история.

Теперь котята бегают за мамой-таксой, как хвостики. А Линда и рада: стали как родные. Собачье сердце, оно такое.

КОНКРЕТНО

Сейчас котята подросли, и им нужен свой дом. Один уже уехал в свою семью, двое пока слабенькие, а самого сильного решили пристроить.

Тигренок ищет новую семью! Фото: предоставлено героиней публикации.

- Мы называем его Тигренком, - улыбается Елена. - Любознательный, игривый малыш. Хочется найти для него самые добрые руки! Не перенял ли у мамы-таксы собачьи повадки? Пока непонятно. Но на ручках практически не сидит, исследует мир.

Если вы хотите взять в семью Тигренка, пишите Елене. Этот малыш будет для вас самым преданным другом!

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