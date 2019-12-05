Красноярск снова накрыло «черное небо»

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-05T07:01:36+03:00

В Красноярске ввели режим НМУ. На фото - кирпичный завод на Калинина, на него постоянно жалуются жители района. Фото: Ася ЖУКОВА

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Над Красноярском опять нависло «черное небо». С 7 утра 5 декабря до 7 утра 6-го в городе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Это означает, что вредные примеси в воздухе рассеиваются плохо, а, значит, предприятиям рекомендуют сократить выбросы.

Напомним, режим НМУ в Красноярске вводили 26-28 ноября, впервые за 200 с лишним дней. Однако и после этого жители ряда районов жаловались на едкий смог, окутавший Красноярск.

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Режим черного неба в Красноярске продлили еще на сутки

Черное небо над Красноярском задержится еще на сутки. Об этом предупредили жителей синоптики Среднесибирского УГМС.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий ввели у нас вечером во вторник, 26 ноября. Ровно на сутки. Однако его пришлось продлить. С семи часов вечера 27 ноября также до семи вечера 28-го, уточняют специалисты. Объявлены НМУ первой степени опасности (подробности).

В Красноярске ввели режим «черного неба»

В Красноярске ввели режим «черного неба». Информация появилась на портале Среднесибирского управления гидрометеослужбы: «На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». НМУ I степени опасности ввели накануне, 26 ноября, в 19:00, предполагаемое время отмены – 27 ноября в 19:00. Если ситуация не улучшится, режим «черного неба» продлят (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU