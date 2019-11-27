В Красноярске ввели режим «черного неба». Информация появилась на портале Среднесибирского управления гидрометеослужбы: «На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». НМУ I степени опасности ввели накануне, 26 ноября, в 19:00, предполагаемое время отмены – 27 ноября в 19:00. Если ситуация не улучшится, режим «черного неба» продлят.

Добавим, что такая же неблагоприятная обстановка зафиксирована и на юге края, в Минусинске, там также ввели НМУ I степени опасности – до 18:00 сегодняшнего дня.

Для улучшения ситуации промышленным предприятиям пришлось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 20 %.

Между тем, синоптики прогнозируют в Красноярске ближайшие дни потепление, днем до -7 градусов, ночью до -10, небольшой ветер и незначительные осадки.