2019-11-27T07:43:48+03:00
Общество

В Красноярске ввели режим «черного неба»

Пока – на сутки, до вечера
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске ввели режим «черного неба»В Красноярске ввели режим «черного неба»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске ввели режим «черного неба». Информация появилась на портале Среднесибирского управления гидрометеослужбы: «На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе». НМУ I степени опасности ввели накануне, 26 ноября, в 19:00, предполагаемое время отмены – 27 ноября в 19:00. Если ситуация не улучшится, режим «черного неба» продлят.

Добавим, что такая же неблагоприятная обстановка зафиксирована и на юге края, в Минусинске, там также ввели НМУ I степени опасности – до 18:00 сегодняшнего дня.

Для улучшения ситуации промышленным предприятиям пришлось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 20 %.

Между тем, синоптики прогнозируют в Красноярске ближайшие дни потепление, днем до -7 градусов, ночью до -10, небольшой ветер и незначительные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
Новости 24
Нападение бродячих собак в Красноярске: в Академгородке свора до полусмерти испугала женщину с ребенком
На юге Красноярского края 70 силовиков провели операцию по поимке подпольных виноделов
«Россети Сибирь» обеспечивает качественное электроснабжение южных районов края
В Красноярске покажут лучшие образцы российского дизайна 1917-2017 годов
Девушка из Канска перечислила мошеннику сбережения своей матери
В Красноярске задержали авиапассажира за то, что захотел лететь с комфортом
Самый тяжелый в мире сумоист-сибиряк ищет себе невесту по-сердцу
В Красноярске начинают комплектовать группы в новые детские сады
Как зарегистрировать гараж в Красноярске: в Управлении Росреестра пройдет горячая линия
В декабре красноярцы получат сразу две платежки за отопление и воду
В Красноярском крае насчитали 11 миллиардеров
Клиенты Tele2 начнут «Черную пятницу» в четверг
Красноярский театр кукол переедет на новую сцену
В столице Хакасии задержали фотографа-мошенника
Дохвасталась: в Красноярске полицейские оштрафовали самоуверенную автомобилистку
Красноярские депутаты потребовали вернуть на Шахтеров прежнюю схему движения