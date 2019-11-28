СЕГОДНЯ 05:51 2019-11-28T05:51:34+03:00

Режим черного неба в Красноярске продлили еще на сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Черное небо над Красноярском задержится еще на сутки. Об этом предупредили жителей синоптики Среднесибирского УГМС.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий ввели у нас вечером во вторник, 26 ноября. Ровно на сутки. Однако его пришлось продлить. С семи часов вечера 27 ноября также до семи вечера 28-го, уточняют специалисты. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Такая же ситуация – и на юге края, в Минусинске. Там тоже на сутки продлили режим черного неба.

- Второй день город тонет в густой пелене, - пишут в соцсетях красноярцы. – Морозы, слабый ветер, выбросы – причин тут много.

Напомним, режим НМУ в Красноярске не объявляли больше 200 дней. Даже, когда над городом висела дымка.

Между тем сегодня, 28 ноября, в столице края потеплеет. Будет ветер – 4-9 метров в секунду. Хочется надеяться, пелена, окутавшая город, развеется.

ИСТОЧНИК KP.RU