2019-11-29T13:07:29+03:00
Происшествия

Появилось видео с предполагаемым похитителем 6 килограммов золота из красноярского офиса

Молодой человек надел маску, но попал на камеру [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Появилось видео с предполагаемым похитителем 6 килограммов золота из красноярского офиса. Стоп-кадр видеоПоявилось видео с предполагаемым похитителем 6 килограммов золота из красноярского офиса. Стоп-кадр видео
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Появилось видео предполагаемого похитителя около 6 килограммов золота из офисного помещения в Центральном районе. Напомним, почти идеальное ограбление произошло пятницу 15 ноября, ближе к вечеру, когда в офисе некой фирмы (она занимается добычей золота) уже не осталось сотрудников. О том, что в сейфе хранится металл на 18 миллионов рублей, предположительно знали трое. Но могли ли они быть причастными к преступлению?

Видео с предполагаемым похитителем 6 килограммов золота из красноярского офиса.

В руки полиции попала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в коридоре. На ней – молодой человек в темной одежде и шапке, с рюкзаком за спиной, а лицо спрятано за медицинской маской. Он прошел по коридору до нужной двери, подергал за ручку и затем отправился назад. Сотрудники уголовного розыска обращаются к гражданам: если вы видели или знаете этого человека, просьба позвонить в полицию по телефонам

- (391) 245-92-60, 245-96-46 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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