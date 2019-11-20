Идеальное ограбление: код от сейфа, из которого украли золота на 18 миллионов рублей, знали трое

Настоящий детектив. Из офиса компании «Белодолье»* в Красноярске украли 5,9 килограмма чистого золота на 18 миллионов рублей - это рыночная стоимость похищенного по текущему биржевому курсу. Компания, прямо скажем, не на слуху – гремят на рынке в основном бренды крупных производителей. А тут – интрига. Откуда у малоизвестной фирмы в сейфе столько золота? И как можно было его вынести из офисного здания в деловом центре мегаполиса практически среди бела дня? В истории пока много неизвестных. Одно ясно – выполнено все с ювелирной точностью: продумано, рассчитано и взвешенно. Словно грабитель готовился к операции не один день. И мы расскажем, как именно было организовано ограбление.

… Произошло все в пятницу, 15 ноября, ближе к вечеру, когда в офисе «Белодолья» никого из сотрудников уже не было. Компания, к слову, является частью другой, более крупной бизнес-единицы - фирма, владельцы которой живут в Китае, добывает золото на территории края. Бизнес-центр, где произошло ограбление, отстроен не так давно. И не будем скрывать: все подобные здания похожи одно на другое. Внизу охрана, удобный лифт, извилистые коридоры с массой офисов.

Руководитель компании Леонид Б. тоже под подозрением Фото: соцсети

К преступлению, судя по всему, организаторы хорошо подготовились. Позднее на камерах видеонаблюдения оперативники угро увидят молодого человека в темной просторной одежде с медицинской маской на лице и надвинутой на лоб шапкой. Даже глаз-алмаз лица не разглядит в такой маскировке. Мужчина проходит по коридору пятого этажа точно к офису «Белодолья». Спокойно достает из кармана ключ и открывает дверь – так входят к себе домой, без суеты, уверенно. Это все. Спустя некоторое время выходит с рюкзаком за плечами и так же, без шума, скрывается.

Поразительно: внутри «золотого» офиса камер нет. И это еще один момент, о котором, вероятнее всего, преступники знали заранее.

- Ключи от офиса есть у всех пяти работников фирмы, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск одна из сотрудниц. – Сейчас в офисе никого нет, всех на допросы вызвали, директор после ограбления вообще не появлялся. О том, что в сейфе столько золота, мы даже не знали. В курсе были три человека: директор Леонид Б.* и два представителя китайского владельца фирмы – Вика и Дима. Они знали код от сейфа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744959" frameborder="0"></iframe> Сейф.

Как оказалось, грабитель также знал код. Следов взлома на сейфе полиция не нашла, так что теперь он пустой просто стоит в углу. О том, что сейф вскрывали, говорят только остатки красного реагента – с помощью него полиция снимала отпечатки пальцев в помещении.

В офисе компании камер не былоФото: Мария ЛЕНЦ

Итак, дано: пять сотрудников фирмы, у которых был ключ от офиса; три человека, которые знали код от сейфа с шестью килограммами золота. Важен и еще один момент – время ограбления выбрано идеально: в пятницу вечером золото вынесли, а о краже стало известно только после выходных – прекрасный задел для грабителей, чтобы залечь на дно.

- Кто под подозрением, не знаете?

- Думаю, все сотрудники нашей фирмы, особенно руководство офиса. Ключ ведь кто-то дал, или преступник мог его украсть на время, чтобы сделать слепок. Но код он совершенно точно знал заранее. Как искать будут – не знаю, но думаю, что найдут. Почему? Золото не достаточно просто украсть, его еще надо реализовать, а это значит, что рано или поздно оно где-то всплывет.

*Название компании и имена героев материала изменены в интересах следствия