СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-18T18:39:31+03:00

В Красноярске из сейфа фирмы украли 6 килограммов чистого золота на 18 миллионов рублей Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Изменить размер текста: A A

Ограбление века по-красноярски: из сейфа одной из фирм города, расположенной в Центральном районе, украли 5,9 килограммов чистого золота. Кто-то, видимо, хорошо знал, какое богатство хранит у себя владелец фирмы. Поэтому нашел способ проникнуть внутрь, вскрыть сейф и унести с собой почти 18 миллионов в рублевом эквиваленте.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что сегодня днем, 18 ноября, с заявлением к правоохранителям обратился сам пострадавший. С его слов, он даже не представляет, кто мог его так обворовать.

Подробностей у этой темной истории пока никаких, а если и есть – не разглашаются: тайна следствия. Единственное, что рассказали сыщики, драгоценный металл хранился в неприспособленном для этого месте. В офисе не было охраны, а кабинет, где стоял сейф, не оборудован системой безопасности.

Можно только предполагать, как похитители распорядятся таким состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU