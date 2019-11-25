2019-11-25T04:44:15+03:00
Общество

Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске

Показываем [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске. Фото: стоп-кадр видео Город Красноярск.Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске. Фото: стоп-кадр видео Город Красноярск.
Изменить размер текста:

В Татышев-парке Красноярска поставили светящуюся арку. Арт-объект появился в западной части острова, у входа на вантовый (Виноградовский) мост.

Выглядит эффектно, арка переливается разными цветами, будет новой интересной фотозоной. Правда, не все уверены, что она нужна именно на Татышеве.

- Мост светится, красиво, зачем еще и арка? – недоумевают некоторые в соцсетях. – Сначала все эти домики, которыми уставили западную часть, потом новость об открытии на Татышеве ресторана. Иногда зеленая зона должна остаться просто зеленой зоной, вы не находите?

Световая арка в Татышев-парке.. Видео: Город Красноярск

Напомним, подобная светящаяся арка уже есть – на пересечении улицы Ладо Кецховели и проспекта Свободный. Его смонтировали на средства предпринимателей, это подарок к 40-летию Железнодорожного района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сказать, что мы лакомый кусочек отхватили, нельзя»: визит-центр на Татышеве станет рестораном

«Пока все не застроят, не угомонятся», «оставьте в покое последний уголок природы в городе», - вот только самые мягкие реплики из соцсетей, появившиеся после новости о грядущем открытии на Татышеве – ресторана.

Накануне стало известно: пустующий визит-центр у вантового (Виноградовского) моста превратят в новую точку общепита. Помещение площадью в 380 «квадратов» взяла в аренду на 10 лет популярная гастросеть Bellini group. Ее заявка оказалась единственной на конкурсе. Так что сейчас с победителем заключают контракт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярец поздравил всех мам с праздником огромной надписью на снегу
В Красноярске прошел пикет против домашнего насилия
«Опять не ко мне!»: в Красноярске заметили принца на белом коне
Красноярцев приглашают бесплатно посетить выставку из Московского музея дизайна
В Красноярске второй день ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из магазина и пропала
В надежде на крупную компенсацию жительница Норильска почти полгода перечисляла мошенникам деньги
В Красноярске детей эвакуировали из школы из-за снаряда, который принес один из учеников
В Красноярске брошенная хозяевами собака каждый день ждет их возвращения на месте снесенного дома
Житель Железногорска заплатит штраф за то, что «украсил» автомобиль схемой такси
Жительница Красноярска перевела мошенникам более 120 тысяч рублей, чтобы «сохранить» деньги
Предстоящая неделя в Красноярске будет теплой и снежной
День белого медведя в Красноярске: моржи отметили его в зоопарке
Росприроднадзор подтвердил нарушения при добыче золота на реке Сисим в Красноярском крае
В Хакасии двух рыбаков эвакуировали из тайги вертолетом
В Лесосибирске женщина встречала мужа и заблудилась
В Красноярске инспектор ДПС инсценировал аварию, чтобы получить страховку
В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья