Светящаяся арка появилась на Татышеве в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:44 2019-11-25T04:44:15+03:00

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В Татышев-парке Красноярска поставили светящуюся арку. Арт-объект появился в западной части острова, у входа на вантовый (Виноградовский) мост.

Выглядит эффектно, арка переливается разными цветами, будет новой интересной фотозоной. Правда, не все уверены, что она нужна именно на Татышеве.

- Мост светится, красиво, зачем еще и арка? – недоумевают некоторые в соцсетях. – Сначала все эти домики, которыми уставили западную часть, потом новость об открытии на Татышеве ресторана. Иногда зеленая зона должна остаться просто зеленой зоной, вы не находите?

Световая арка в Татышев-парке.. Видео: Город Красноярск

Напомним, подобная светящаяся арка уже есть – на пересечении улицы Ладо Кецховели и проспекта Свободный. Его смонтировали на средства предпринимателей, это подарок к 40-летию Железнодорожного района.

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«Сказать, что мы лакомый кусочек отхватили, нельзя»: визит-центр на Татышеве станет рестораном

«Пока все не застроят, не угомонятся», «оставьте в покое последний уголок природы в городе», - вот только самые мягкие реплики из соцсетей, появившиеся после новости о грядущем открытии на Татышеве – ресторана.

Накануне стало известно: пустующий визит-центр у вантового (Виноградовского) моста превратят в новую точку общепита. Помещение площадью в 380 «квадратов» взяла в аренду на 10 лет популярная гастросеть Bellini group. Ее заявка оказалась единственной на конкурсе. Так что сейчас с победителем заключают контракт (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU