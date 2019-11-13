«Сказать, что мы лакомый кусочек отхватили, нельзя»: визит-центр на Татышеве станет рестораном

«Пока все не застроят, не угомонятся», «оставьте в покое последний уголок природы в городе», - вот только самые мягкие реплики из соцсетей, появившиеся после новости о грядущем открытии на Татышеве – ресторана.

Накануне стало известно: пустующий визит-центр у вантового (Виноградовского) моста превратят в новую точку общепита. Помещение площадью в 380 «квадратов» взяла в аренду на 10 лет популярная гастросеть Bellini group. Ее заявка оказалась единственной на конкурсе. Так что сейчас с победителем заключают контракт.

Напомним, конструкцию с панорамными окнами и амфитеатром на крыше построили в конце прошлого года – как раз к Универсиаде, чтобы гости могли отдохнуть, перекусить, погреться. А после Игр здание (в нем располагались кафе, зона отдыха, информационное бюро, туалеты) было закрыто.

Запуск весной

И вот – новый поворот. Теперь в нем будет ресторан. Причем нового формата. Руководитель холдинга Bellini Group Анатолий Ващенко рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск о подробностях проекта:

- Поскольку сам объект достаточно большой, думаем разместить там две концепции. Одна из них «Перцы», но в немножко другом формате, точка будет рассчитана на гуляющих гостей, в том числе. Будет называться «Перцы-экспресс»: все быстро, качественно, еду можно взять с собой. Второй мы еще обсуждаем. Предполагается, это будет кофейня: разнообразные напитки, десерты. И тоже можно взять все с собой.

Здание построили к Универсиаде в конце прошлого года. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Что касается сроков, точных дат пока нет. Понятно одно: в полную силу ресторан заработает ближе к лету 2020 года:

- Возможно, одну из концепций запустим уже весной, ориентировочно в марте-апреле. Просчитаем, что из них людям интереснее, - продолжает ресторатор. - Предприятие должно работать полноценно, то есть быть открыто круглогодично. Не исключаю вариант, что оно будет закрываться в сильные морозы (потому что ради кого работать?). Если будет приемлемая погода, гуляющие люди, то, конечно, будем работать.

Сети и дорога есть

- К этому зданию даже дороги нормальной нет, бульдозером грунтовку сделали. А ресторан – это, когда народ приезжает и уезжает. Значит, будут по велодорожкам ездить. А там канализация есть? А площадка выгрузки? – интересуются пользователи.

Идею открыть на Татышеве ресторан приняли не все. Нашлись как сторонники, так и противники. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Отвечает Анатолий Ващенко:

- Что касается подвоза продуктов, давайте будем реалистами. Место надо будет как-то обслуживать. У нас есть легковой транспорт, который во внеурочное время, когда на острове нет никого, будет тихонечко «прокрадываться», как это делалось, кстати, во время Универсиады. И никого это особенно не тревожило. Носить продукцию на себе за несколько километров мы не будем.

При постройке центра также были спроектированы инженерные сети. Они заложены, там есть откачиваемый септик. Соответственно, для его обслуживания будет приезжать транспорт. То есть никуда ничего сливать мы не будем.

А «шашлычки» на острове вам нравятся?

- Не нарушает ли появление ресторана концепцию зеленой зоны в городе? – спросили мы у Анатолия Валерьевича.

И вот что услышали:

- На самом деле, это была инициатива городских властей. И мы откликнулись на просьбу. Здание пустовало, оно было построено для Универсиады. То есть даже в рамках мероприятие существовало как место общепита. Для чего тогда оно было построено? Каково его назначение? То, как на острове обстоят дела с общепитом, наличие тех же «шашлычек» (на восточной части), вызывает вопросы. При этом находятся люди, которые пытаются в чем-то уличить нас.

Кроме того, пустующее здание это хуже, чем нужное, пусть не всем, но части посетителей, оно не портит ни природу, ни окружающий ландшафт. Не исключаю, что существуют противники этой концепции. Но есть и те, кто хочет в цивилизованном формате получить услугу.

После Игр здание пустовало несколько месяцев. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Если бы не было просьбы от городских властей… Поверьте, нам есть, чем заниматься. Мы решили пойти навстречу. Сказать, что лакомый кусочек отхватили (а мы ежемесячно платим деньги за здание), нельзя. А будет ли услуга востребована, это еще бабушка надвое сказала. Тут наши риски больше, чем чьи-либо. Вложить деньги и иметь гостей два дня в неделю – по выходным – а платить аренду и содержать здание, вывозить бытовые отходы и прочее, - все это ложится на нас.

Почему мы еще этот проект затеваем? Хотим, чтобы наши студенты Высшей школы ресторанного менеджмента попробовали свои силы в организации таких мест, что называется, с нуля. Для них это будет определенная мотивация, тренировка. То есть это проект, в том числе, и социальной направленности.

СКАЗАНО

КОМУ-ТО НРАВИТСЯ, КОМУ-ТО НЕТ

Екатерина Суворова, специалист по связям с общественностью «Центра реализации социальных проектов»

- Если посмотреть на остров, то восточная часть (где обычно зимой ставят елку), более развита, чем западная – с точки зрения общественного питания. На западной таких услуг не оказывают. Поэтому было бы логично, чтобы в той части тоже было место, куда зимой можно будет зайти погреться, летом освежиться.

По острову пожелания всегда разные. Кому-то нравится, кому-то нет. Были пожелания, чтобы точки общепита распределялись по острову равномерно, а не только в одной части. Все-таки он большой, посетители могут приходить с разных сторон. Кто-то с восточной, кто-то с западной.

… Как будут доставляться продукты в ресторан? Вантовый мост – пешеходный, так что точно не по нему. Означает ли запуск ресторана то, что по дорожкам, где гуляют пешеходы и ездят велосипедисты, будут теперь ездить автомобили? Надо понимать, что у нас есть техническая дорога, она прокладывалась, когда строили парк Универсиады возле вантового моста. И вся техника ездила по ней. Сейчас дорога не заасфальтирована. Она ведет, в том числе и визит-центру.

А ЧТО ДУМАЮТ ГОРОЖАНЕ?

ЗА

- Недавно гуляли по Татышеву, сильно подмерзли. А согреться, посидеть перекусить негде. Однозначно, ресторан нужен.

- Точка общепита у вантового моста – дело хорошее. Вопрос в другом. Она зимой работать будет, когда нужнее всего? Или это просто как летнее кафе?

- Кто как, а идея еды на вынос на Татышеве мне нравится. Набегаешься там – аппетит зверский. Да и для сусликов можно чего-то прикупить.

ПРОТИВ

- Сколько можно все застраивать? Вам в городе мало ресторанов и кафе?

- Ходить не буду, не поддерживаю этот беспредел на Татышеве. Игнор и бойкот, как «Кантри».

- Сначала ларечки, потом домики, потом кафе, потом парковку, потом высотку. И вот тебе новость «город с нетерпением ждал застройки острова».