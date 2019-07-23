Светящаяся арка появилась в Железнодорожном районе Красноярска

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-23T15:26:37+03:00

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Арку с подсветкой установили в Железнодорожном районе Красноярска. Об этом сообщили в паблике городской администрации. Светящийся арт-объект появился на пересечении улицы Ладо Кецховели и проспекта Свободный. Его смонтировали на средства предпринимателей, это подарок к 40-летию района.

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100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска

Почти 100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Разноцветные тополя, березы, клены появились по десяти адресам. Это аллея на улице Республики, зеленый уголок около юрфака СФУ, территория рядом с магазином «Вираж» на Северо-Енисейской, около стадиона «Красный Яр», у гимназии № 9 на Мечникова, 13, на кольце Брянская – Северо-Енисейская, а также на Ленина, Мира, Ломоносова, Республики (у заправки).

Отметим, что участок у стадиона «Красный яр» подсветили как раз в тот день, когда одноименная команда обыграла своего соперника - «Енисей-СТМ» (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU