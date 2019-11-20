Отставку экс-главы красноярской Счетной палаты суд признал законной

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-20T15:39:01+03:00

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Краевой суд Красноярского края счел отставку главы Счетной палаты Татьяны Давыденко законной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иск Татьяны Давыденко не удовлетворили, в должности не восстановили. Напомним, резонансная история, связанная с ее именем, началась весной нынешнего года.

Тогда Татьяна Давыденко дала разоблачительное интервью журналисту Андрею Караулову, в котором сообщила о положении дел в лесной отрасли края: массовых хищениях, коррупции. После ее доклада полиция и прокуратура начали проверки. Летом Татьяну Давыденко отправили в отставку депутаты Законодательного собрания - когда получили результаты проверки, проведенной надзорным ведомством. В деятельности Давыденко усмотрели лоббирование интересов семейного бизнеса, превышение полномочий…

Она пыталась оспорить досрочную отставку, подала иск к Заксобранию, но Центральный районный суд оставил все, как есть. А теперь подобное же решение приняла и судебная коллегия краевого суда.

Впрочем, его еще можно обжаловать – в кассационном суде Кемерова. На это отводится четыре месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU