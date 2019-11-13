2019-11-13T12:29:32+03:00
Общество

Дочери экс-главы Счетной палаты Давыденко суд отказал в иске

… против Лесопожарного центра
Ася ЖУКОВА
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Дочери экс-главы Счетной палаты Давыденко суд отказал в иске. Фото: Лесопожарный центр.Дочери экс-главы Счетной палаты Давыденко суд отказал в иске. Фото: Лесопожарный центр.
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Арбитражный суд Красноярского края отказался рассматривать заявление дочери главы Счетной палаты Марии Давыденко о нарушениях в работе Лесопожарного центра. Об этом сообщили в пресс-службе минлесхоза региона.

В апреле руководитель компании «Аэропром» Мария Давыденко подала в ведомство жалобу на действия руководства Лесопожарного центра. В ней указывалось на нарушения закона при проведении конкурентных переговоров на право заключать услуги, а также говорилось о завышении стоимости работ. Впрочем, рассмотрев аргументы, комиссия признала их необоснованными.

Напомним, в последнее время имя Марии Давыденко звучало в связи с большим скандалом в лесной отрасли края. В конце мая ее мать – тогдашний руководитель Счетной палаты Татьяна Давыденко – дала большое интервью журналисту Андрею Караулову, в котором обвинила чиновников в коррупции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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