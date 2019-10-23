Пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае старателям выдали новые документы

СЕГОДНЯ 04:51 2019-10-23T04:51:08+03:00

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Пострадавшие от прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Курагинском районе старатели получили новые документы из рук сотрудников полиции. Накануне, 22 октября, в Красноярской краевой больнице побывала Елена Сидельникова, начальник Управления по вопросам миграции краевой полиции. Здесь находятся на лечение 7 человек, которых привезли с прииска на вертолетах санитарной авиации. Все они получили новенькие паспорта.

В пресс-службе краевой полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что всего после трагического ЧП было принято 39 заявлений от утрате паспортов, 38 из которых уже выданы. Также сотрудники ГИБДД приняли 12 заявлений об утрате водительских удостоверений и регистрационных документов на транспортные средства. Новые были изготовлены в течение суток и уже выданы заявителям.

Напомним, что ночью 19 октября на реке Сейбе, где шла добыча золота, прорвало дамбу технологического водоема. Водой смыло два барака, в которых стали рабочие. На этот момент известно о 17 погибших. 3 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU